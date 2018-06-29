Telegram зарегистрировал товарный знак в России

Он может помочь мессенджеру бороться с неправомерным использованием бренда

Статья опубликована в № 4598 от 29.06.2018 под заголовком: Telegram – это по-русски

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Самой Telegram Messenger LLP важно охранять товарный знак только в отношении мессенджера Татьяна Флегонтова / ТАСС / Ведомости

Коллегия Роспатента в своем заключении рекомендовала разрешить Telegram Messenger LLP зарегистрировать товарный знак Telegram в России. Для этого компании, владеющей мессенджером, пришлось подать в Роспатент возражение – при первом рассмотрении заявки от Telegram Messenger в августе 2017 г. служба в регистрации товарного знака отказала.

Telegram Messenger LLP, по данным из британского реестра, принадлежит Telegram Messenger Inc. и Telegraph Inc., более 75% компании контролирует основатель мессенджера Павел Дуров.