Путин уволил своего советника по интернету

На эту должность Клименко был назначен в январе 2016 г. Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Германа Клименко от должности советника по вопросам развития интернета. Клименко проработал в администрации президента 2,5 года - он был назначен в январе 2016 г.

Клименко основал интернет-сервис Liveinternet с собственной платформой для ведения блогов. Данный сервис также собирает онлайн-статистику по посещаемости ресурсов и соперничает в этом сегменте с TNS. В 2013 г. Клименко был назначен президентом Ассоциации развития электронной торговли, в январе 2014 г. он запустил агрегатор новостей на основе данных из социальных сетей «Медиаметрикс». С 2015 г. до декабря 2017 г. Клименко возглавлял Институт развития интернета (ИРИ), созданный при поддержке бывшего заместителя руководителя администрации президента Вячеслава Володина.

Назначение Клименко советником было личным предложением Путина, говорил «Ведомостям» источник в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл предложение назначить Клименко «экспромтом».

Знакомые Клименко рассказывали, что тогда у него не было никаких влиятельных друзей, никакие олигархи за ним тоже не стоят, рассказывает один из его знакомых. Другой собеседник «Ведомостей» говорил, что Клименко был хорошо знаком с тогдашним первым заместителем руководителя администрации президента Вячеславом Володиным: ему понравились документы, которые разработал ИРИ, и именно благодаря Володину Клименко получил такое предложение.

Клименко запомнится прежде всего рядом неоднозначных и иногда неординарных высказываний. К примеру, в декабре 2016 г. он в интервью RT предупреждал российских пользователей о том, что нужно готовиться к отключению Россию от мирового интернета. «Наши западные партнеры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали. Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета, - высока вероятность «тектонических сдвигов» в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения», - сказал Клименко.

В 2018 г. после того, как Таганский районный суд принял решение заблокировать мессенджер Telegram в России, Клименко посоветовал гражданам перейти на мессенджер ICQ, который, по его словам, ничем не уступает Telegram «с точки зрения обычного пользователя». Позднее Клименко пояснил, что привел ICQ лишь в качестве примера и это не рекламная история. «Вопрос стоит в том, что, помимо Telegram, есть масса других ресурсов. У меня на iPhone установлены все мессенджеры, которые только есть. Как пример я привел ICQ», - цитировал Клименко ТАСС.