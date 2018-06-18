Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на блокировку в России

В жалобе говорится, что в результате ограничения доступа к Telegram возможность свободно распространять и получать информацию может потерять не только заявитель, но также до 15 млн пользователей Татьяна Флегонтова/ТАСС

Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ – теперь на решение властей России о блокировке мессенджера, сообщает руководитель Международной Агоры Павел Чиков, эта организация представляет мессенджер в судах.

Он напоминает, что марте 2018 г. Telegram уже обратился в ЕСПЧ с жалобой на привлечение к административной ответственности за отказ в предоставлении властям ключей шифрования переписки. Суд зарегистрировал жалобу в мае и предложил представить новую жалобу в части, касающейся блокировки мессенджера.

Сегодня представитель компании в ЕСПЧ Дамир Гайнутдинов направил в суд соответствующую жалобу. В ней говорится, что в результате ограничения доступа к Telegram возможность свободно распространять и получать информацию может потерять не только заявитель, но также до 15 млн пользователей могут лишиться доступа к безопасному сервису интернет-коммуникаций, а также огромному архиву уникальной информации, которая не может быть получена из других источников.

В частности, заявитель обращает внимание на то, что помимо обмена сообщениями Telegram предоставляет возможность ведения публичных Telegram-каналов, являющихся в условиях сильной государственной цензуры традиционных средств массовой информации одним из немногих независимых и свободных источников распространения информации и обмена мнениями по общественно-политическим вопросам. Такой способ позволяет автору или группе авторов не только делиться информацией с неограниченным кругом лиц с минимальной дистанцией между читателем и контентом, но и сохранять при этом анонимность.

Кроме того, действия российских властей, направленные на ограничение доступа к Telegram, уже привели к сопутствующей блокировке сотен посторонних интернет-ресурсов, а также перебоям в работе интернет-сервисов, к которым даже российскими властями не предъявлялось никаких претензий.

Заявитель подчеркивает, что в его деле российские власти даже не пытались установить баланс между необходимостью противодействия терроризму и обеспечением общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни и права заявителя на распространение информации.

Митинг против блокировки Telegram в Москве