Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на блокировку в России
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Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ – теперь на решение властей России о блокировке мессенджера, сообщает руководитель Международной Агоры Павел Чиков, эта организация представляет мессенджер в судах.
Он напоминает, что марте 2018 г. Telegram уже обратился в ЕСПЧ с жалобой на привлечение к административной ответственности за отказ в предоставлении властям ключей шифрования переписки. Суд зарегистрировал жалобу в мае и предложил представить новую жалобу в части, касающейся блокировки мессенджера.
Сегодня представитель компании в ЕСПЧ Дамир Гайнутдинов направил в суд соответствующую жалобу. В ней говорится, что в результате ограничения доступа к Telegram возможность свободно распространять и получать информацию может потерять не только заявитель, но также до 15 млн пользователей могут лишиться доступа к безопасному сервису интернет-коммуникаций, а также огромному архиву уникальной информации, которая не может быть получена из других источников.
В частности, заявитель обращает внимание на то, что помимо обмена сообщениями Telegram предоставляет возможность ведения публичных Telegram-каналов, являющихся в условиях сильной государственной цензуры традиционных средств массовой информации одним из немногих независимых и свободных источников распространения информации и обмена мнениями по общественно-политическим вопросам. Такой способ позволяет автору или группе авторов не только делиться информацией с неограниченным кругом лиц с минимальной дистанцией между читателем и контентом, но и сохранять при этом анонимность.
Кроме того, действия российских властей, направленные на ограничение доступа к Telegram, уже привели к сопутствующей блокировке сотен посторонних интернет-ресурсов, а также перебоям в работе интернет-сервисов, к которым даже российскими властями не предъявлялось никаких претензий.
Заявитель подчеркивает, что в его деле российские власти даже не пытались установить баланс между необходимостью противодействия терроризму и обеспечением общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни и права заявителя на распространение информации.