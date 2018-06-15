Владелец прокси-сервиса впервые подал иск к Роскомнадзору

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров Сергей Портер / Ведомости

Владелец прокси-сервиса TgVPN Владислав Здольников подал иск к Роскомнадзору с требованием признать незаконными действия по блокировке IP-адресов, используемых сервисом. Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат, ведущий юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян (организация представляет интересы истца в суде) и сам Здольников. Владелец сервиса TgVPN – эдинбургская компания Private Networks подала заявление в Арбитражный суд Москвы 13 июня, следует из текста заявления, с которым ознакомились «Ведомости», и карточки дела в картотеке арбитражных дел.

Бесплатный прокси-сервис для Telegram Здольников сделал около года назад, но тогда основатель Telegram Павел Дуров формально выполнил требование Роскомнадзора – предоставил информацию о компании для внесения в реестр организаторов распространения информации, и мессенджер не заблокировали, рассказывает Здольников. Весь год сервис был не востребован до дня фактической блокировки – 16 апреля. В тот же день в компании получили уведомление о блокировке как серверов с VPN, так и серверов прокси, рассказывает он.

Заявитель просит суд признать, что Роскомнадзор незаконно заблокировал принадлежащие TgVPN доменные имена и сетевые адреса, исключить их из реестра запрещенных ресурсов и разрешить доступ к ним. Роскомнадзор в уведомлении о блокировке ссылался на решение Генеральной прокуратуры, сначала от 2015 г. (тогда самого сервиса еще не существовало), а затем заменил его на решение от 16 апреля 2018 г., оно также предписывает блокировать сведения, запрещенные к распространению в России, рассказывает Здольников.

В частности, объясняет Дарбинян, служба указывала, что на адресах TgVPN была обнаружена информация о призывах к осуществлению экстремистской деятельности и материалы, пропагандирующие и оправдывающие деятельность запрещенных в России организаций «Исламское государство Ирака и Леванта», «Джебхат ан-Нусра», «Джабхат Фатху Шам», «Ахрар» Аш-Шам» и других незаконных формирований на территории Сирийской Арабской Республики. Однако на всех адресах TgVPN, внесенных в реестр, за исключением официального сайта-визитки tgvpn.com, вообще отсутствовала какая-либо информация, указано в иске. Адреса выполняют техническую функцию и не отвечают на веб-запросы пользователей, а если попытаться зайти на них через браузер, можно увидеть абсолютно пустую страницу.

Роскомнадзор проигнорировал все процедуры, описанные в законе, которые должны предшествовать блокировке VPN или прокси, настаивает Здольников. По словам Дарбиняна, истец требует признать, что Роскомнадзор превысил свои полномочия, включив в реестр запрещенных ресурсов новые IP-адреса на основании старых решений Генпрокуратуры.

Такие действия Роскомнадзора вредят добросовестным провайдерам цифровых услуг (таким, как прокси- и VPN-сервисы), незаконно ограничивают свободы предпринимательской деятельности и распространения информации в России, подчеркивает Дарбинян. Поэтому решение суда по этому делу будет важным также и для сотен сервисов, которые затронула «веерная» блокировка миллионов IP-адресов в ходе попытки заблокировать Telegram в России, резюмирует адвокат.

«Ведомости» ожидают комментария от представителя Роскомнадзора.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram