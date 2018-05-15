Решение о блокировке Telegram не вступило в силу, но власти блокируют мессенджер. Почему?

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Мессенджер заблокирован в России, поскольку отказался предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений пользователей
Евгений Разумный / Ведомости
Сегодня ночью агентство ТАСС сообщило, что решение суда о блокировке Telegram вступило в силу 15 мая, сам вердикт по иску Роскомнадзора был вынесен 13 апреля. ТАСС сослалось на данные картотеки Таганского районного суда Москвы.
Позднее представитель суда уточнил, что данная запись появилась в картотеке из-за технической ошибки: решение не вступило в силу, поскольку было оспорено Telegram. Юристы мессенджера подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд 11 мая. Мессенджер заблокирован в России, поскольку отказался предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений пользователей.
Заявление суда о том, что решение суда не вступило в силу, привело к многочисленным вопросам со стороны СМИ. Журналисты интересовались у Роскомнадзора, Мосгорсуда и даже у пресс-секретаря президента России, на каком основании власти приступили к блокировке мессенджера еще 16 апреля. Ведь если решение суда не оспаривается, то вступает в силу в течение месяца после вынесения вердикта и только тогда исполняется. Если решение оспаривается одной из сторон, то вступает в силу или отменяется сразу после вердикта апелляционной инстанции.
Чиновники и Мосгорсуд напомнили, что в ходе слушаний по Telegram Роскомнадзор обратился к суду с ходатайством о немедленном исполнении решения суда. Согласно статье 212 Гражданского кодекса, cуд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным. Истцы довольно редко обращаются с подобными ходатайствами к суду, говорили «Ведомостям» адвокаты. Представитель Таганского суда позднее объяснил, что ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке было удовлетворено, поскольку информация, распространяемая в нарушение закона мессенджером, может быть в том числе использована для совершения противоправной деятельности, угрожать безопасности государства и граждан.
Поэтому Роскомнадзор смог начать процедуру блокировки мессенджера немедленно после вынесения решения суда, не дожидаясь его вступления в силу.
Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram
Евгений Разумный / Ведомости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Это не игра в прятки и догонялки»
1/12
Денис Гришкин / Ведомости
Вице-премьер Аркадий Дворкович: «А у меня работает»
2/12
Евгений Разумный / Ведомости
Руководитель ФАС Игорь Артемьев: «Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха... Вообще, если делаешь – надо делать до конца. Надо быть уверенным тысячу раз, посоветоваться с экспертами и доходить до конца. Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом»
3/12
Михаил Метцель / ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров: «И все же я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей»
4/12
Григорий Сысоев / РИА Новости
Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов: «Практика по результатам истории с Telegram показала, что не все инструменты, которые применяются нашим надзором, работают эффективно... Telegram – это круто. Я надеюсь, что удастся найти решение, и я бы очень желал, чтобы этот продукт, который создается нашими российскими разработчиками, такие уникальные продукты, как Telegram, они, конечно же, реализовывались и находили пути взаимодействия с государством с меньшим количеством неурядиц, проблем и конфликтов и с большим успехом»
5/12
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин: «Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram. Это действительно слишком тяжелые последствия»
6/12
Евгений Разумный / Ведомости
Замруководителя Минкомсвязи Алексей Волин о том, пользуется ли он Telegram и будет ли обходить блокировку: «Я часто бываю в странах, где разного рода интернет-сервисы блокируются, и там обычно пользуюсь VPN, которые позволяют мне обращаться к привычным мне сервисам... У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал»
7/12
Максим Стулов / Ведомости
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев признал невозможность блокировки Telegram: «И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram – это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает»
8/12
vk.com/andrew
Управляющий директор соцсети «В контакте» Андрей Рогозов о попытках Роскомнадзора заблокировать Telegram и блокировке других IP-адресов: «Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов»
9/12
journ.msu.ru
Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков: «Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок»
10/12
Thomas Mukoya / Reuters
Компания Qiwi о действиях Роскомнадзора: «Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram»
11/12
instagram.com/durov
А вот что об этом думает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров: «11-й день продолжаются попытки блокировать Telegram на территории России. Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли»