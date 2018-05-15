Решение о блокировке Telegram не вступило в силу, но власти блокируют мессенджер. Почему?

Мессенджер заблокирован в России, поскольку отказался предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений пользователей Евгений Разумный / Ведомости

Сегодня ночью агентство ТАСС сообщило, что решение суда о блокировке Telegram вступило в силу 15 мая, сам вердикт по иску Роскомнадзора был вынесен 13 апреля. ТАСС сослалось на данные картотеки Таганского районного суда Москвы.

Позднее представитель суда уточнил, что данная запись появилась в картотеке из-за технической ошибки: решение не вступило в силу, поскольку было оспорено Telegram. Юристы мессенджера подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд 11 мая. Мессенджер заблокирован в России, поскольку отказался предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений пользователей.

Заявление суда о том, что решение суда не вступило в силу, привело к многочисленным вопросам со стороны СМИ. Журналисты интересовались у Роскомнадзора, Мосгорсуда и даже у пресс-секретаря президента России, на каком основании власти приступили к блокировке мессенджера еще 16 апреля. Ведь если решение суда не оспаривается, то вступает в силу в течение месяца после вынесения вердикта и только тогда исполняется. Если решение оспаривается одной из сторон, то вступает в силу или отменяется сразу после вердикта апелляционной инстанции.

Чиновники и Мосгорсуд напомнили, что в ходе слушаний по Telegram Роскомнадзор обратился к суду с ходатайством о немедленном исполнении решения суда. Согласно статье 212 Гражданского кодекса, cуд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным. Истцы довольно редко обращаются с подобными ходатайствами к суду, говорили «Ведомостям» адвокаты. Представитель Таганского суда позднее объяснил, что ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке было удовлетворено, поскольку информация, распространяемая в нарушение закона мессенджером, может быть в том числе использована для совершения противоправной деятельности, угрожать безопасности государства и граждан.

Поэтому Роскомнадзор смог начать процедуру блокировки мессенджера немедленно после вынесения решения суда, не дожидаясь его вступления в силу.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram