Telegram обжаловал решение суда о блокировке

Приведенных в жалобе доводов достаточно, чтобы отменить решение о блокировке и провести новый процесс по всем правилам, настаивает адвокат мессенджера Telegram Евгений Разумный / Ведомости

Обратившись в суд с требованием заблокировать мессенджер Telegram, Роскомнадзор вышел за рамки своих полномочий, а суд, удовлетворив этот иск, грубо нарушил процессуальное законодательство. Об этом говорится в апелляционной жалобе юристов мессенджера на решение Таганского суда Москвы от 13 апреля. Жалоба направлена по почте в конце прошлой недели, говорит адвокат группы «Агора» Рамиль Ахметгалиев.

По его словам, ни законодатели, ни правительство не наделяли Роскомнадзор полномочиями по обращению в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц. До вступления в силу так называемого пакета Яровой ведомство имело право выдавать распоряжения о блокировке ресурсов без решения суда, но с 1 января 2018 г. у него остались полномочия лишь по исполнению судебных решений об ограничении доступа к информационным системам, напоминает Ахметгалиев.

При этом законодатель, видимо, забыл наделить Роскомнадзор правом обращаться в суд за такими решениями. Между тем, согласно Гражданскому процессуальному кодексу (ГПК), органы власти имеют право обращаться в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц только в случаях, прямо предусмотренных законом и, строго говоря, сейчас есть только один такой орган – прокуратура, констатирует адвокат.

Суд же грубейшим образом нарушил процессуальный порядок рассмотрения заявления, говорится в жалобе: судья не возбудил гражданское дело и не принял его к производству, а вместо этого рассмотрел дело в особом порядке, никак не мотивировав такого решения. По закону в особом порядке суд рассматривает дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, но в данном случае речь не шла об установлении факта блокировки Telegram – это был вопрос права, настаивают юристы мессенджера. Как напоминает Ахметгалиев, на минувшей неделе Верховный суд в сходной ситуации (оспаривалось решение о блокировке сайта Bitcoin.info) постановил, что производство по таким делам должно осуществляться по правилам административного искового производства в рамках осуществления обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод. Приведенных в жалобе доводов достаточно, чтобы отменить решение и провести новый процесс по всем правилам, настаивает адвокат.

Роскомнадзор вправе обращаться в суды на основании п. 10.1 Типового регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением правительства, возражают в пресс-службе ведомства. В данном случае обращение в суд осуществлялось в качестве меры в отношении организаторов распространения информации в сети интернет, не исполнивших установленные законом обязанности, – такое основание было введено федеральным законом № 241 от 29 июля 2017 г., который вступил в силу с 1 января 2018 г., и подача заявления на этом основании осуществлялась Роскомнадзором впервые. При этом само ведомство не может установить порядок рассмотрения судом заявления, оно было подано в соответствии с ГПК, говорится в ответе на запрос «Ведомостей».

Адвокат «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян тоже сомневается в полномочиях Роскомнадзора: например, по закону о персональных данных у ведомства есть право обращаться в суд с исками об их защите – именно на этом основании служба добивалась блокировки сети LinkedIn, напоминает он. Но последние изменения в закон об информации такого права Роскомнадзору не предоставляют – там речь идет лишь об исполнении судебных решений, замечает эксперт.

Тем временем ЕСПЧ 9 мая зарегистрировал жалобу Telegram на штраф в 800 000 руб. за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, рассказал правовой аналитик «Агоры» Дамир Гайнутдинов. По его словам, суд также был уведомлен о судебном решении, санкционировавшем блокировку Telegram, и предложил подать по этому поводу полную жалобу на отдельном формуляре. Это говорит о том, что ЕСПЧ в принципе готов это дело рассматривать, радуется Гайнутдинов, ведь именно на стадии регистрации сейчас отклоняется большая часть жалоб в Страсбург.

Митинг против блокировки Telegram в Москве