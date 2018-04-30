Митинг против блокировки Telegram в Москве
Павел Дуров призвал москвичей поддержать мессенджер
На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел митинг против блокировки Telegram, а также против Роскомнадзора и цензуры. Его организатором является Либертарианская партия России
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По данным проекта «Белый счетчик», в акции приняли участие тысячи москвичей: к 15.30 мск на территорию проведения митинга прошли 12 300 человек
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МВД насчитало 7500 человек
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Акция была согласована с властями, однако организаторы заявляли до 5000 участников
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Накануне основатель Telegram Павел Дуров призвал москвичей выйти на митинг за свободу интернета. По его мнению, это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию
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По итогам митинга он поблагодарил его участников: «Тысячи умных, прогрессивных молодых лиц на митинге в Москве, несмотря на очереди на рамках»
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На митинге выступил Алексей Навальный, который призвал сопротивляться произволу властей
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