Telegram предложит пользователям хранить их персональные данные
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Telegram создал первый сервис для своей будущей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) и тестирует его в закрытом режиме, сообщили «Ведомостям» два близких к мессенджеру человека. Речь идет о Telegram Passport – он позволит идентифицировать личность пользователя Telegram: все необходимые документы и данные нужно будет единожды загрузить в мессенджер, чтобы потом через Telegram мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри Telegram, так и на основных сайтах сервисов, говорит знакомый с членами технической команды Telegram человек. По словам одного из собеседников «Ведомостей», Telegram Passport может заработать уже к началу лета.
О том, что Telegram намерен создать блокчейн-платформу TON, стало известно в январе. Собственно, именно на этот проект мессенджер привлек у инвесторов $1,7 млрд. «Появится целая новая экономика, наполненная товарами и услугами, оплатить которые можно будет с помощью криптовалюты», – описывал новую платформу Telegram. В экосистеме TON будет все – от контента до различных сервисов, товаров и услуг. Внутри TON будет обращаться криптовалюта под названием Gram. Она станет основной валютой внутренней экономики Telegram. Ею будут пользоваться сотни миллионов людей по всему миру, был уверен Telegram.
Telegram Passport позволит уйти от анонимности криптовалютных платежей, что так беспокоит сейчас регуляторов по всему миру, объясняет Александр Филатов, партнер SP Capital – эта инвестиционно-консалтинговая компания сама инвестировала в TON и помогала Telegram привлекать других инвесторов в эту блокчейн-платформу.
Планируется, что уже к моменту запуска нового сервиса с его помощью можно будет воспользоваться услугами нескольких партнеров, говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с членами технической команды Telegram. С кем ведутся переговоры, он не сказал. Доступ к технологии уже получила платежная система Qiwi. Компания рассматривает возможность совместного с Telegram запуска, сказал «Ведомостям» знакомый с менеджерами Qiwi человек. Совладелец Qiwi Сергей Солонин отказался от комментариев.
Telegram Passport сможет собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить сфотографироваться пользователя. Об этом говорится на закрытой странице сайта telegram.org («Ведомости» получили к ней доступ).
Доступ к переданным Telegram персональным данным и копиям документов останется только у пользователя – он зашифрует их своим паролем двухфакторной аутентификации и сам мессенджер не будет иметь к ним доступа, объясняет близкий к Telegram человек. Сервис получит эти данные, только когда пользователь сам подтвердит согласие их передать, говорится на закрытой странице сайта telegram.org. По словам близкого к мессенджеру человека, сервисы-партнеры, получив и расшифровав исходные данные, будут сами верифицировать их в соответствии со своими стандартами.
Ближайшие конкуренты Telegram Passport – зрелые системы, позволяющие авторизоваться на сторонних сайтах через Google, Facebook, Windows Live и др., сравнивает Дмитрий Уфаев, руководитель одного из крупнейших мировых производителей оборудования для обработки операций на рынке криптовалют – BitFury – в России. Telegram сможет их обойти, обеспечив большую приватность и сохранность данных – это будет репутационным преимуществом, говорит Уфаев.
Разработчики TON и нацелены на то, чтобы максимально снять риски с пользователей, уверяет Филатов.
Однако на глобальном рынке у Telegram уже сильная конкуренция, напоминает Алексей Прокофьев, партнер венчурного фонда AddVenture и управляющий партнер фонда ITI-AddCapital, через который инвесторы Telegram вкладывались в TON. В Китае мессенджер WeChat уже реализовал денежные переводы между пользователями и платформу для встроенных в WeChat сервисов, а теперь тестирует цифровой ID с использованием технологии распознавания лиц – более совершенной для подтверждения личности, чем проверка документов, рассказывает Прокофьев.
компаний и сервисов принимали платежи через Telegram, по данным «Яндекс.Касса» на март 2018 г. Средний чек по ним составлял 700 руб.
В этом направлении работает и Apple c Face ID, и другие технологические гиганты. Государства тоже переходят к верификации по биометрии. Для них такие технологии – вопрос цифрового суверенитета, считает Прокофьев, и без выстраивания отношений с государствами у Telegram высоки риски остаться без лицензий на те виды сервисов, где местное законодательство уже требует биометрическую проверку или потребует ее в будущем.
Павел Дуров не ответил на запрос «Ведомостей».
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
В 2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп».
Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы.
Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине.
Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров.
Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски.
Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину.
Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск.
Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram.
Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram).
Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб.
Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп.
Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram.
Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно.
Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей.
Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.