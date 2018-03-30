Telegram привлёк еще $850 млн на новом этапе ICO

Основатель мессенджера Павел Дуров Manuel Blondeau/AOP.Press/Corbis/Getty Images

Компании TON Issuer Inc. и Telegram Group Inc. под управлением Павла и Николая Дуровых отчитались об итогах нового раунда привлечения средств перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Мессенджер привлек $850 млн от 94 инвесторов, минимальная сумма инвестиции составляла $1 млн, указано в документах, опубликованных 29 марта на сайте комиссии.

Ранее на этапе предварительной продажи Telegram привлек $850 млн от 81 инвестора.

Ажиотажного спроса, как на предпродаже, на новом этапе не было, отмечают два собеседника «Ведомостей», чьи фонды инвестировали в Telegram. На этапе предпродажи два источника «Ведомостей» утверждали, что Telegram получил заявки на $3,8 млрд. Впрочем, и сейчас спрос был высоким, говорит один из инвесторов второго раунда.

О том, что Telegram проведет второй раунд привлечения инвестиций в собственную криптовалюту Gram и блокчейн-платформу TON, стало известно в конце февраля. Тогда потенциальные инвесторы начали получать от Telegram предложения о новых инвестициях.

Во втором раунде Telegram намеревался собрать до $1,7 млрд, указывалось в пояснении к заявке для инвесторов, но раунд состоит из двух этапов – A и B. На этапе А мессенджер планировал привлечь именно $850 млн, средняя цена токена в нем составляла $1,33, говорилось в документах для инвесторов. Параметры этапа B и сроки — не прописывались. Эти деньги, как и собранные на предварительном ICO Telegram, пойдут на развитие мессенджера, его блокчейн-платформы TON и другие цели, обозначено в документах SEC.

Инвестор, чей фонд участвовал в завершившемся этапе, знает от организаторов ICO, что мессенджер планирует до конца года провести и третий раунд инвестиций, но его сроки пока не известны. Цена токена в ходе третьего раунда будет выше $2, уверяет он. О третьем раунде слышал и другой инвестор, участвовавший в последнем этапе: он видел информацию о нем в проспектах нескольких брокеров, которые предлагали ему инвестировать в токены на третьем этапе по средней цене $2,2.

Согласно последней версии white paper мессенджера, уже в первом квартале 2018 г. мессенджер должен представить сервис для внешней аутентификации пользователей Telegram External Secure ID — в будущем он позволит приобретать криптовалюту без дополнительного подтверждения личности. А во втором квартале 2018 года Telegram обещал запустить тестирование минимальной жизнеспособной версии блокчейн-платформы TON.

Комментарий Павла Дурова «Ведомостям» получить не удалось.