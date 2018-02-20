Telegram: самое крупное и самое понятное ICO

Мессенджер уже сделал себе имя, у него есть и история, и собственная многомиллионная аудитория Сергей Коньков / ТАСС

Первые детали грядущего ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение токенов) мессенджера Telegram стали известны в январе, но основатель Telegram Павел Дуров комментировал их крайне скупо. Наконец на прошлой неделе появилось первое официальное подтверждение. Две зарегистрированные на Британских Виргинских островах компании – Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc, которыми управляют братья Дуровы, – отчитались перед американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) о привлечении $850 млн от 81 инвестора.

Сумма в $850 млн сама по себе поражает воображение, а это только первый этап – по данным Bloomberg, в марте планируется второй раунд, привлечено будет $1,15 млрд. Для сравнения: 3 ноября En+ (объединяет активы Олега Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности) привлекла на бирже $1,5 млрд, и это крупнейшее российское первичное публичное размещение за пять лет. В июне золотодобывающий холдинг «Полюс» привлек $799 млн, «Металлоинвест» в июне выручил около $400 млн. Сравнивать можно не только с российскими компаниями: крупнейшее первичное размещение 2017 г. в мире, по данным Dealogic, провела Snap Inc., владеющая, кстати, тоже мессенджером Snapchat, – $3,9 млрд.

Если не считать Telegram, ни одно ICO близко до таких денег не добиралось, хотя размещение токенов и стало весьма популярным способом привлечения денег. По данным tokendata.io, прежде крупнейшим ICO в мире был проект Tezos. Он в равной степени известен благодаря и рекордной сумме ICO, и последовавшему конфликту сооснователей, и искам от инвесторов в американские суды. Еще в первой десятке крупнейших ICO расположился проект The DAO, у которого с большим шумом было украдено $44 млн. Хотя совершивший кражу уверенно протестовал против такого слова и заявлял, что всего-навсего воспользовался легитимной особенностью блокчейна.

Первое дело о мошенничестве при ICO американская SEC возбудила в октябре 2017 г.: инвесторам обещали солидный возврат инвестиций от деятельности компаний, которые, правда, деятельности не вели. Сетовал на минусы ICO и основатель Ethereum Виталик Бутерин. Токены многих проектов не несут реальной ценности и их цель – привлечь больше денег, объяснял он.

Разумеется, есть и благополучные ICO, но проблемы, возникающие при размещении криптовалют, привлекают большое внимание. Если традиционное IPO – процедура, давно и дотошно разработанная, предполагающая кропотливую подготовку отчетности, продукта, менеджеров, встречи с инвесторами, то одним из самых явных плюсов ICO считается как раз простота привлечения денег. Ее же можно счесть и минусом, поскольку она существенно понижает порог входа проекта на рынок. ICO воспринималось как вещь в себе, а криптоиндустрия – как Дикий Запад со своими порядками и своими деньгами. Не умеешь стрелять – твои проблемы.

Telegram – первый проект, привлекший настолько большие деньги. Мессенджер уже сделал себе имя, у него есть и история, и собственная многомиллионная аудитория. Поэтому вполне может так случиться, что именно ICO Telegram наведет мосты между старыми и новыми деньгами и позволит инвесторам маневрировать между безопасностью и скоростью. И возможно, не так далеки времена, когда ICO начнет готовить какая-нибудь крупная и консервативная корпорация.