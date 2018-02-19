Павел Дуров привлек $850 млн на блокчейн и мессенджер Telegram

Статья опубликована в № 4511 от 19.02.2018 под заголовком: $850 млн на криптовалюту и чаты

Павел Дуров завершил первый этап ICO Telegram instagram.com/durov

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), что привлек на ICO $850 млн от 81 инвестора, говорится в сообщении, 13 февраля опубликованном на сайте SEC. Перед комиссией отчитались две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, – Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc, обеими управляют Павел и Николай Дуровы. Первая инвестиция поступила 29 января 2018 г., следует из отчета.

Привлеченные $850 млн не пойдут на вознаграждение братьям Дуровым, говорится в отчете, – деньги нужны на развитие новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой, а также мессенджера Telegram.

Отчет представляет собой информацию о размещении ценных бумаг по форме D. Такая форма подачи заявки в SEC используется для «уведомления об освобожденном предложении ценных бумаг», чаще всего небольшие компании привлекают так венчурные деньги, объясняет ведущий аналитик инвестиционной компании «Совлинк» Валерия Зернова: форма защищает инвесторов от мошенничества. В графе «тип размещенных ценных бумаг» в отчете указаны «соглашения о покупке криптовалюты».

Миллиардер со 100 млн подписчиков 16 февраля Forbes признал Павла Дурова долларовым миллиардером с состоянием в $1,7 млрд. Даже по самым консервативным оценкам, Telegram стоит более $1 млрд, считает издание, аудитория мессенджера постоянно растет.

В феврале 2016 г. Дуров сообщил, что число пользователей Telegram превысило 100 млн. Впервые Дуров вошел в список Forbes в апреле 2016 г. Тогда его состояние оценивалось в $600 млн, он занял 135-е место в рейтинге богатейших людей России.

В документе для SEC Дуров не назвал инвесторов. 16 февраля один из основателей Qiwi, Сергей Солонин, рассказал, что вложил в Telegram $17 млн, а бывший владелец «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили сообщил «Ведомостям», что инвестировал $10 млн. Об инвестиции в Telegram Романа Абрамовича «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с менеджерами предпринимателя, и человек, знакомый с крупными участниками ICO. Сколько вложил Абрамович, «Ведомостям» выяснить не удалось. Представитель Millhouse (управляет активами Абрамовича) Джон Манн отказался комментировать факт инвестиций бизнесмена в Telegram.

В конце января Financial Times сообщала, что по $20 млн на ICO Telegram готовы потратить крупнейшие фонды из Кремниевой долины – Kleiner Perkins Caufield & Byers, Benchmark и Sequoia Capital. Такую же сумму намеревался вложить и бизнесмен Юрий Мильнер, писало издание Recode. Представитель DST Global (компания Мильнера) Леонид Соловьев сообщил, что фонд не участвовал в ICO Telegram. Cобеседник «Ведомостей» в одном из фондов Кремниевой долины знал о планах личного участия Мильнера в Telegram. Соловьев оставил вопрос об участии Мильнера в ICO без ответа.

Совокупная доля инвесторов с российскими корнями в ICO не превышает 7%, а максимальный чек от одного инвестора – $20 млн, рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к Telegram.

Telegram проводил не ICO в привычном смысле, объясняет человек, знающий процедуру привлечения средств инвесторов для TON Telegram, скорее это закрытое размещение ценных бумаг в обычной валюте, долларах и евро. Инвесторы покупают права на внутреннюю криптовалюту проекта, так называемые Grams, но по другому соглашению: пока не будет запущен TON, это просто ценные бумаги, которые подразумевают участие в будущем распределении токенов, заключает он.

У получателя токенов не будет ни права голоса, ни дивидендов, ни интеллектуальной собственности, говорится в соглашении о продаже токенов Telegram. («Ведомости» ознакомились с копией документа; такие положения есть в документе, который получал от Telegram один из собеседников «Ведомостей».) TON должна запуститься до 31 октября 2019 г., сказано в соглашении, иначе инвесторы получат деньги обратно. Соглашение на 18 месяцев ограничивает продажу прав на токены или сами токены.

Дуров отказался отвечать на вопросы «Ведомостей», отправленные через его мессенджер.