Основатель «Вимм-билль-данна» вложил $10 млн в ICO Telegram

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Костин рассказал о планах продать долю в «Магните» через пять-шесть лет

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий посчитал, что пришло время продать компанию, а он хочет сконцентрироваться на проблемах детского футбола. Об этом рассказал в интервью «Коммерсантъ FM» предправления банка ВТБ Андрей Костин. По его словам, переговоры шли почти полгода.

«Мы считаем, что компания базово очень хорошая, у нее огромный потенциал, но в силу ряда причин в последние год-два компания не могла развиваться так быстро, как ее главные конкуренты», - сказал Костин. Он напомнил, что у ВТБ есть отдельное направление для инвестиций – банк становится акционером какого-либо бизнеса для его улучшения и дальнейшей перепродажи. «Мы в целом инвестировали примерно $15 млрд за последние годы», - сказал Костин. Например, у банка доля в сети Burger King, а также он был акционером «Ленты» и аэропорта «Пулково».

Костин отметил, что подобные проекты ВТБ покупает на два-три года. Банк будет акционером «Магнита», возможно, пять-шесть лет для того, чтобы «действительно нарастить» стоимость компании и выйти из нее, добавил Костин.

ВТБ не будет выставлять оферту миноритариям «Магнита», сказал Костин. Это связано с тем, что пакет банка не предусматривает такой возможности, объяснил он.

Предправления ВТБ не стал говорить о планах по развитию «Магнита», отметив, что их будет формировать совет директоров. Необходимо разобраться в позиции акционеров, добавил он. «Если они (предложения ВТБ.- Прим. «Ведомостей») будут одобрены советом директоров, то в конечном итоге мы скорректируем стратегию, нацеленную на более агрессивный подход к рынку, с точки зрения продаж, маркетинга».

Сегодня стало известно, что ВТБ стал крупнейшим акционером «Магнита», купив 29,1% компании за 138 млрд руб. Акции ритейлера подешевели на этой новости. Эта сделка – плевок в лицо инвесторам, заявил директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко (фонд - миноритарный акционер). Закон требует при покупке более 30% акций компании делать предложение о выкупе бумаг миноритариям. «Они же специально купили чуть меньше, чтобы его не делать. Это абсолютно безобразно и худшее поведение со стороны государственного банка», - сказал Кривошапко.

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