ICO Telegram собрало заявок на $3,8 млрд

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Аудитория Telegram сейчас 150 млн человек, а к январю 2022 г. должна достичь 1 млрд Личный архив

«Дайте нам знать, если получите предложения о покупке Grams», – написал в воскресенье вечером в Twitter основатель Telegram Павел Дуров. Речь идет о криптовалюте, которую собирается выпускать Telegram в ходе ICO (initial coin offering – первичного размещения криптовалюты). Сбор заявок предварительного этапа ICO завершен, сообщили «Ведомостям» сотрудник венчурного фонда, знакомый с участниками этого ICO, и участник синдиката инвесторов, который собирается вложиться в Telegram.

Спрос ажиотажный, признают они. На предварительном этапе Telegram собирает $850 млн, а заявок подано на вчетверо большую сумму, оценивает участник синдиката инвесторов. Она близка к $3,8 млрд, знают сотрудник венчурного фонда и собеседник «Ведомостей», который безуспешно пытался инвестировать в Telegram, а теперь ведет переговоры с несколькими фондами о выкупе их доли. Его уверяют, что заявка фондов на участие в ICO подтверждена. «Вторичная» доля может обойтись на 30–40% дороже той суммы, которую продавцы заплатили сами, рассказывает собеседник «Ведомостей». Утвержденные аллокации (право на покупку определенного количества токенов. – «Ведомости») уже начали продавать, неоднократно слышал сотрудник крупного венчурного фонда: его собеседникам предлагали купить токены с премией в 20–30%. «Ведомостям» не удалось установить, идет речь об одном продавце или о нескольких.

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