Статья опубликована в № 4489 от 18.01.2018 под заголовком: Telegram ждет уже $850 млн
Telegram собирает на ICO уже $850 млн
Ажиотаж вокруг криптовалюты компании так велик, что она отказывает крупным инвесторам
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Павел Дуров оказался очень разборчив в источниках инвестиций
Albert Gea / Reuters
Telegram собирается привлечь гораздо больше инвестиций на предварительном ICO (initial coin offering – первичное размещение криптовалюты) – не $500 млн, как предполагалось, а $850 млн, знают участвовавший в переговорах с Telegram собеседник «Ведомостей» и два человека, знакомых с другими участниками переговоров. По информации последних, книга заявок на предварительное ICO переподписана настолько, что руководство Telegram отказывается от некоторых инвестиционных предложений, в том числе от денег из России.
Павел Дуров не стремится привлекать российские институциональные деньги, поскольку хочет построить глобальную компанию, подтверждает участник переговоров с менеджерами мессенджера.
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