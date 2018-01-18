Telegram собирает на ICO уже $850 млн

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Павел Дуров оказался очень разборчив в источниках инвестиций Albert Gea / Reuters

Telegram собирается привлечь гораздо больше инвестиций на предварительном ICO (initial coin offering – первичное размещение криптовалюты) – не $500 млн, как предполагалось, а $850 млн, знают участвовавший в переговорах с Telegram собеседник «Ведомостей» и два человека, знакомых с другими участниками переговоров. По информации последних, книга заявок на предварительное ICO переподписана настолько, что руководство Telegram отказывается от некоторых инвестиционных предложений, в том числе от денег из России.

Павел Дуров не стремится привлекать российские институциональные деньги, поскольку хочет построить глобальную компанию, подтверждает участник переговоров с менеджерами мессенджера.

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