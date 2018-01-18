Технологии
Платный
Светлана Ястребова| Екатерина Брызгалова|Павел Кантышев
ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4489 от 18.01.2018 под заголовком: Telegram ждет уже $850 млн

Telegram собирает на ICO уже $850 млн

Ажиотаж вокруг криптовалюты компании так велик, что она отказывает крупным инвесторам

Telegram собирается привлечь гораздо больше инвестиций на предварительном ICO (initial coin offering – первичное размещение криптовалюты) – не $500 млн, как предполагалось, а $850 млн, знают участвовавший в переговорах с Telegram собеседник «Ведомостей» и два человека, знакомых с другими участниками переговоров. По информации последних, книга заявок на предварительное ICO переподписана настолько, что руководство Telegram отказывается от некоторых инвестиционных предложений, в том числе от денег из России.

Павел Дуров не стремится привлекать российские институциональные деньги, поскольку хочет построить глобальную компанию, подтверждает участник переговоров с менеджерами мессенджера.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике