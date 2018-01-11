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Минфин прокомментировал планы Telegram выпустить криптовалюту

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин нейтрально относится к выпуску криптовалюты мессенджером Telegram, передает «Интерфакс».

«Выпустит, и бог с ним, на здоровье... У нас есть только законопроект, пока он не стал законом, мы вообще никак не можем ничего по этому поводу делать», - пояснил он.

По словам Моисеева, когда закон о цифровых активах вступит в силу, тогда уже можно будет реагировать или не реагировать на какие-либо события в данной области. На данный момент эта сфера никак не регулируется в России.

Ранее сообщалось, что Telegram собирается создать блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой. Компания намерена провести ICO для привлечения средств инвесторов. На предварительном этапе в рамках размещения Telegram рассчитывает привлечь не менее $500 млн.

Законопроект о цифровых активах могут внести на рассмотрение в Госдуму не ранее февраля этого года.

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