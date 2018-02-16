Павел Дуров вошел в список долларовых миллиардеров по версии Forbes

В российский список Forbes Павел Дуров впервые вошел в апреле 2016 г. Instagram Павла Дурова

По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя Telegram Павла Дурова составляет не менее $1,7 млрд. Даже по самым консервативным оценкам, мессенджер Telegram стоит более $1 млрд, отмечает издание. Его аудитория постоянно растет. В феврале 2016 г. Дуров сообщил, что число пользователей Telegram превысило 100 млн.

В российский список Forbes Павел Дуров впервые вошел в апреле 2016 г. Тогда его состояние оценивалось в $600 млн, он занял 135-е место в рейтинге богатейших людей России.

Дуров запустил социальную сеть «В контакте» в 2006 г. Он был ее генеральным директором, пока его не уволили в апреле 2014 г. Незадолго до этого Дуров вышел из состава акционеров «В контакте», продав свою долю гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину. Сейчас единственным акционером соцсети является Mail.ru Group Алишера Усманова.

Мессенджер Telegram был создан в 2013 г. После ухода из «В контакте» Дуров уехал из России. В декабре 2017 г. в интервью Bloomberg Дуров сообщил, что решил поселиться в Дубае, поскольку там действует свободная экономическая зона. «Это дело принципа. Многие на Западе не понимают, как сильно налоги ограничивают их возможности. Вы можете отдать на налоги почти половину дохода, что значит, что вы работаете на государство 180 дней в году. Думаю, я смогу найти лучшие способы использовать деньги, которые я зарабатываю, на благо общества», – объяснял он.

В январе стало известно, что Telegram готовится к ICO. Дуров не подтверждает и не опровергает эту информацию. Источники «Ведомостей» сообщили, что Telegram собирается привлечь около $850 млн. Деньги от ICO нужны Telegram на развитие новой блокчейн-платформы — Telegram Open Network (TON) — c собственной криптовалютой.

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