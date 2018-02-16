Основатель Qiwi вложился в Telegram



Генеральный директор Qiwi Сергей Солонин Евгений Разумный / Ведомости

Основатель Qiwi Сергей Солонин вложился в Telegram, заявил бизнесмен, выступая на сессии по цифровизации бизнеса на Сочинском инвестиционном форуме. Представитель бизнесмена уточнила, что речь идет о $17 млн.

«Мне интересен новый тип блокчейна», – сказал Солонин. «Это мой способ разговаривать с такими компаниями: личные инвестиции, я так фокусирую, мне так интереснее», – пояснил он.

Детали ICO (первичное размещение криптовалюты) мессенджера Telegram стали известны в январе. Спрос был ажиотажный - первый этап размещения, на котором Telegram намеревался привлечь $850 млн, собрал заявок почти на вчетверо большую сумму. Этот закрытый от широкой публики этап завершился на прошлой неделе, рассказывал собеседник «Ведомостей», вложившийся в мессенджер. В марте должен стартовать публичный этап, на котором может быть привлечено свыше $1 млрд, рассказывал собеседник «Ведомостей».

Деньги от ICO нужны Telegram на развитие новой блокчейн-платформы – Telegram Open Network (TON) – c собственной криптовалютой, недавно объясняло руководство Telegram в white paper (документ, описывающий будущее ICO). Создатели этой платформы сравнивают свой проект с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной, экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard, гласит документ. Привлеченные с помощью ICO средства, сказано в white paper, также пойдут на закупку оборудования и развитие сопутствующих TON технологий.

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