Роман Абрамович вложился в Telegram

Одним из российских инвесторов в Telegram стал Роман Абрамович Martin Meissner / AP

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о привлечении $850 млн от 81 инвестора, гласят опубликованные 13 февраля материалы комиссии. В них фигурируют две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, – Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Обеими управляют Павел и Николай Дуровы, гласит документ.

Первый платеж от инвесторов поступил 29 января 2018 г., следует из отчета. В нем отмечается, что привлеченные $850 млн не будут потрачены на вознаграждение братьям Дуровым. Деньги нужны на развитие новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой и мессенджера Telegram.

Документ представляет собой информацию о размещении ценных бумаг по форме D. Такая форма подачи заявки в SEC используется для «уведомления об освобожденном предложении ценных бумаг», чаще всего ее используют небольшие компании для привлечения венчурных денег, объясняет ведущий аналитик инвестиционной компании «Совлинк» Валерия Зернова. Она защищает инвесторов от мошенничества. В графе «тип размещенных ценных бумаг» указаны «соглашения о покупке криптовалюты».

Кто отправил деньги Telegram

В документе для SEC Дуров не назвал своих инвесторов – и это пришлось делать им самим или их знакомым.

16 февраля сооснователь Qiwi Сергей Солонин рассказал, что вложил в Telegram $17 млн, а сооснователь «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили сообщил «Ведомостям» об инвестиции в $10 млн.

Еще одним российским инвестором стал Роман Абрамович. О его инвестициях в Telegram «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с менеджерами предпринимателя, и человек, знакомый с крупными участниками ICO. Последний слышал, что предприниматель мог вложить в мессенджер $300 млн. Два других собеседника «Ведомостей» отмечают, что Абрамович был одним из первых россиян, получивших право инвестировать в компании Дуровых.

Представитель Millhouse (эта компания управляет активами Абрамовича) Джон Манн отказался от комментариев. Павел Дуров отказался отвечать на вопросы «Ведомостей», отправленные через его мессенджер.

Спрос на токены Telegram был ажиотажный. Вместо необходимых $850 млн инвесторы подали заявки на $3,8 млрд. Некоторые инвесторы собирались в синдикаты, чтобы поучаствовать в ICO Telegram. Одному из собеседников «Ведомостей» известны фонды, вкладывавшие таким образом от $50 000 до $100 000.

Telegram проводил не ICO в привычном смысле, уточняет человек, знающий процедуру привлечения средств инвесторов для TON Telegram. Скорее, это закрытое размещение ценных бумаг в обычной валюте — долларах и евро. Инвесторы покупают права на внутреннюю криптовалюту проекта, так называемые Grams, но по другому соглашению: пока не будет запущен TON, это просто ценные бумаги, которые подразумевают участие в будущем распределении токенов.