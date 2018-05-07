Технологии / Интернет и digital

От блокировки Telegram в России пострадали 400 интернет-ресурсов

Такой вывод сделал сам Роскомнадзор после проверки жалоб, поступивших на горячую линию
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Действия Роскомнадзора, пытавшегося блокировать мессенджер Telegram, нарушили работу 400 интернет-ресурсов, сообщили «Ведомостям» в службе, и сейчас Роскомнадзор вместе с РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-технологий) ведет работу с компаниями, которые пострадали из-за блокировки. В Роскомнадзоре считают, что причина – в противодействии Telegram и зарубежных хостинг-провайдеров исполнению решения суда, и сообщают, что принимают локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам этих компаний продолжить работу.

Роскомнадзор начал блокировать Telegam 16 апреля по постановлению Таганского суда – мессенджер не исполнил требования ФСБ передать ей ключи шифрования. Заблокировать Telegram не удалось: мессенджер начал использовать ресурсы облачных хостинг-провайдеров Amazon, Google и Microsoft. Роскомнадзор в ответ начал блокировать целые подсети IP-адресов, в каждой из которых несколько сотен тысяч адресов, – и под блокировку попали невиновные сервисы, которые также использовали хостинги этих компаний. На сбои в работе в России пожаловался мессенджер Viber, онлайн-школа английского языка SkyEng, из-за блокировок были временно недоступны для российских пользователей поисковик и некоторые сервисы Google, «В контакте» и «Яндекса».

Многочисленные сообщения о сбоях в работе интернет-сервисов вынудили Роскомнадзор открыть горячую линию – с 20 апреля пострадавшие могли там пожаловаться на блокировку. Сколько всего было жалоб, Роскомнадзор умалчивает, но сообщает, что лишь в 1300 обращений указаны конкретные интернет-ресурсы или IP-адреса, которые попали под блокировку. Остальные несколько десятков тысяч – либо откровенный спам, либо письма без какой-либо конкретики, уверяет служба. Проверка адресов показала, что нештатная работа 400 ресурсов была связана с попытками заблокировать Telegram.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в интервью «Известиям» 17 апреля опровергал нарушение работы других ресурсов: «Эта информация не соответствует действительности. Она из серии «мне позвонили и сказали – значит, это правда». Уверенно могу сказать, что в 99,9% случаев ничего, выражаясь техническим языком, не легло, помимо как раз Telegram».

27 апреля предприниматель Александр Вихарев подал против Роскомнадзора первый иск с требованиями возместить ущерб от незаконной блокировки. Он утверждал, что часть серверов его компании «Инвестори», которая привлекает инвестиции в коммерческую недвижимость, оказалась блокирована из-за блокировки Telegram и его клиенты не могли совершить операции в личных кабинетах. Сумму ущерба он оценил в 5 млн руб.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram

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