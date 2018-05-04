Несогласные из Telegram
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Кампания по блокировке Telegram в России сделала значительную часть его пользователей, во-первых, хорошо осведомленными о возможностях перлюстрации интернет-переписки, а во-вторых, уверенными в том, что закон, обязывающий мессенджеры передавать ключи шифрования переписки силовикам, был принят для ограничения свободы и цензуры, следует из данных апрельского опроса «Левада-центра», изучившего уровень осведомленности россиян о законе Яровой 2016 г. и отношение к нему.
Так, почти половина – 49% – пользователей Telegram знают, что закон обязывает передавать ключи шифрования для чтения переписки (в среднем среди пользователей каких-либо мессенджеров так ответили 27% респондентов), больше половины – 56% – закон не поддерживают (среди пользователей других мессенджеров – 34%) и каждый третий – 35% – считает, что он был принят для ограничения свободы слова и введения цензуры (29% у прочих пользователей). При этом Telegram не самый востребованный у респондентов «Левады» мессенджер (5-е место, 8%), хотя и заметно популярнее предложенного Кремлем ему на замену ICQ (7-е место, 2%).
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