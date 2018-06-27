В работе Telegram произошел сбой

Евгений Разумный / Ведомости

Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные ресурсов Outage.report и Downdetector, которые отслеживают работу сайтов и приложений.

О проблемах сообщают пользователи из России, Казахстана, Италии, Франции, Израиля, Египта, Великобритании, Ирландии, Нидерландов, а также Австралии. На сбой жалуются также жители Чехии, Германии, Бельгии, Кипра и др. По данным Downdetector, проблемы у пользователей с доступом к мессенджеру начались примерно в 15.00 мск. У одних пользователей возникают проблемы с отправкой сообщений, у других приложение не работает полностью.

Не работают также сервисные сайты мессенджера — telegram.org, t.me и telegra.ph. Telegram и его основатель Павел Дуров пока не прокомментировали проблему в социальных сетях.

С одним из самых масштабных сбоев за свою историю Telegram столкнулся в конце апреля. Мессенджер полностью возобновил работу по всему миру лишь спустя десять часов. Основатель Telegram Павел Дуров указывал в Twitter, что проблемы в работе мессенджера вызваны перегревом серверов. «Наш еврокластер снова обрел силы. Все инженеры прилагают усилия для восстановления оборудования после сбоя. Telegram возвращается к пострадавшим пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ», – указывалось в сообщении мессенджера в Twitter.

Как объяснял «Ведомостям» бывший сотрудник Telegram Антон Розенберг (он ушел из компании в апреле 2017 г. и судился с бывшим работодателем по поводу условий увольнения), данные мессенджера хранятся в трех дата-центрах, которые располагаются в Сингапуре, Майами и Амстердаме. Дата-центры не дублируют друг друга, а европейский является основным, подчеркивал Розенберг. То есть, если падает европейский дата-центр, Telegram не работает как минимум в Европе и на Ближнем Востоке, объяснял собеседник «Ведомостей».