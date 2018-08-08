Суд обосновал отказ в иске компании, пострадавшей от блокировки Telegram Евгений Разумный / Ведомости

Решение Роскомнадзора о блокировке 65 000 IP-адресов при попытке борьбы с Telegram принято в соответствии с нормами действующего законодательства, уполномоченным на то должностным лицом, в рамках представленных полномочий. Об этом говорится в решении Таганского суда по иску ООО «Живая фотография», опубликованном в среду, 8 августа.

В понедельник, 6 августа, суд отказал заявителю в удовлетворении иска, в котором тот просил суд признать действия Роскомнадзора незаконными. Истец указывал, что блокировка IP-адреса, используемого компанией, ограничила доступ к ее сайту posterslegends.com. Этот сайт не использовался для распространения какой-либо запрещенной информации и не входил в перечень запрещенных интернет-ресурсов, утвержденный заместителем генерального прокурора, отмечала «Живая фотография».

Массовая блокировка IP-адресов допустима, считает суд. В решении отмечается, что «...принятые Генеральной прокуратурой РФ и Роскомнадзором меры явились необходимыми и соразмерными, не были направлены на вмешательство в свободу слова, а предупреждали последствия, более тяжкие, чем те ограничения, которые оспаривает административный истец, учитывая в том числе, что подлежащий публичной защите общественный порядок несовместим с призывом к осуществлению экстремистской (террористической) деятельности».

Таким образом, делает вывод судья, доводы о том, что действия госорганов нарушают права административного истца на свободу распространения информации и выражения мнения, гарантированные Конституцией и Европейской конвенцией о защите прав человека, а также создают препятствия на осуществление им экономической деятельности, «также не могут являться основанием для удовлетворения требований».

Решение вынесла судья суда Юлия Смолина, ранее удовлетворившая иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России.

Дело о массовой блокировке сайтов в России уже коммуницировал Европейский суд по правам человека, который рассматривает жалобу директора Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова. Европейский суд признал его иск «потенциально ведущим» – т. е. связанным с системной проблемой, которая в перспективе может потребовать принятия мер общего характера.