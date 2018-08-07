Таганский суд отказал в иске компании, пострадавшей от блокировки Telegram

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Ради блокировки Telegram можно пожертвовать и невиновными, посчитал суд Евгений Разумный / Ведомости

Таганский суд Москвы в понедельник отказал ООО «Живая фотография» в удовлетворении иска к Роскомнадзору и Генпрокуратуре. Истец требовал признать незаконными действия Роскомнадзора, которые привели к блокировке принадлежащего ему сайта, и обязать ответчиков восстановить доступ. «Живой фотографии» принадлежит сайт posterslegends.com, созданный для продвижения дизайнерских фотопостеров. Доступ к сайту был закрыт 19 апреля – через три дня после того, как Роскомнадзор начал блокировать доступ к мессенджеру Telegram. Со стороны истца, у которого оказался заблокирован сайт, никаких нарушений не было. По данным универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам в сети интернет, доступ к posterslegends.com заблокировали по решению Генпрокуратуры от 16 апреля. Как объяснял представитель Генпрокуратуры в суде, в этом документе не было требования блокировать IP-адреса истца: речь шла только об ограничении доступа к аккаунтам Telegram, которые пропагандировали деятельность запрещенных в России организаций, и сервисам, рассказывающим о способах обхода блокировки. Правда, честно признался он, вредоносная информация в сети распространяется моментально и каждый день отправлять Роскомнадзору 10–20 ссылок нет никакой возможности. Поэтому Генпрокуратура поручает Роскомнадзору самостоятельно ее отслеживать и блокировать.

В свою очередь представители Роскомнадзора объяснили, что никакой возможности блокировать один-два телеграм-канала не существует: доступ к нему можно перекрыть только полностью. Но даже такая задача оказалась невыполнимой: Telegram так быстро меняет IP-адреса, что Роскомнадзор вынужденно блокировал целую подсеть – определенный диапазон адресов, которые вычисляют при помощи программы – анализатора трафика, а сайт posterslegends.com просто попал «в этот диапазон», объяснял представитель Роскомнадзора. По мнению службы, ответственности за последствия Роскомнадзор не несет. Согласно решению Конституционного суда, напомнил представитель ведомства, если право заявителя на свободу распространения информации и было нарушено в результате блокировки IP-адресов, то только провайдером хостинга, не отреагировавшим вовремя на законное требование ограничить доступ к запрещенной информации. По словам представителей Роскомнадзора, подсеть, которую использовал Telegram, принадлежит американскому провайдеру Digital Оcean с офисом в Нью-Йорке и включает в себя 65 536 IP-адресов. Ему и направили уведомление, а владельцев сайта о блокировке уведомлять никто не обязан. Представитель Роскомнадзора с готовностью продемонстрировал это уведомление, которое оказалось скриншотом записи из реестра.