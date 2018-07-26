Telegram запускает «паспорта» пользователей

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Мессенджер Telegram объявил о запуске новой функции для идентификации пользователей – Telegram Passport. Об этом компания сообщила в блоге на своем сайте.

Telegram Passport – это единый способ для авторизации пользователей в сервисах, где требуется подтверждение личности, объясняет Telegram. Она позволяет однажды загрузить документы при помощи мессенджера, а затем делиться своими данными с сервисами, которые требуют подтверждения личности — например, финансовыми сервисами, ICO и другими.

Все документы, удостоверяющие личность, будут храниться в облаке Telegram и будут защищены шифрованием, обещает Telegram. Для мессенжера, подчеркивается в сообщении, эти данные просто «тарабарщина» и мессенджер не имеет доступа к информации, хранящейся в Telegram Passport. Когда пользователь делится данными, они попадают напрямую к получателю.

В будущем и данные Telegram Passport будут перемещены в распределенное облако, подчеркивается в сообщении.

Telegram Passport описывался в инвестиционном проспекте Telegram перед ICO (Initial Coin Offering, первичное привлечение токенов) как первый элемент будущей блокчейн-платформы мессенджера TON (Telegram Open Network). На разработку проекта платформы мессенджер Павла Дурова привлек у инвесторов $1,7 млрд. В экосистеме TON должны появиться различные сервисы и контент, платить за которые можно будет при помощи криптовалюты под названием Gram.

Telegram Passport позволит уйти от анонимности криптовалютных платежей, что так беспокоит сейчас регуляторов по всему миру, объяснял «Ведомостям» Александр Филатов, партнер SP Capital – эта инвестиционно-консалтинговая компания сама инвестировала в TON.

Telegram Passport может собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить сфотографироваться пользователя, следует из опубликованного руководства для разработчиков по использованию новой функции.

Чтобы запрашивать данные пользователя, сторонним сервисам нужно будет создать соответствующий бот в Telegram и прописать в нем, какие именно данные он будет запрашивать через Telegram Passport.

Telegram Passport, пишет команда мессенджера, является второй фазой ранее запущенного проекта Telegram Login – эта функция авторизации для внешних сайтов появилась в феврале. При первом использовании Telegram Login запрашивает номер телефона пользователя и отправляет ему подтверждающее сообщение в Telegram. После этого функция позволяет прошедшему такую процедуру пользователю в два клика регистрироваться на внешних сайтах. В свою очередь, они будут получать от Telegram имя пользователя, его аккаунт и фото; номер телефона остается скрытым.