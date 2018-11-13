От редакции
Статья опубликована в № 4694 от 13.11.2018 под заголовком: Афганский козырь Москвы

Афганский козырь Москвы

Переговоры об урегулировании в Афганистане с участием талибов и американцев — это редкая для сегодняшней Москвы возможность вести содержательный диалог с США
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Переговоры об урегулировании ситуации в Афганистане с участием представителей «Талибана» (организация запрещена в России) позволяют Москве сохранять площадку для поддержания взаимовыгодных контактов с Вашингтоном и роль посредника в межафганском конфликте.

В понедельник спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов сообщил, что в начале декабря Москву планирует посетить его американский коллега Залмай Халилзад. По словам Кабулова, которого цитирует ТАСС, на предстоящих российско-американских переговорах стороны могут приступить к выработке дорожной карты урегулирования в Афганистане.

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