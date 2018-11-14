От редакции
Статья опубликована в № 4695 от 14.11.2018 под заголовком: Ихтамнеты vs. Россия

Ихтамнеты vs. Россия

Вслед за депутатами легализации ЧВК хотят добиваться и сами «добровольцы» и «отпускники» — но уже через Международный уголовный суд
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Настойчивое отрицание Кремлем участия россиян в военных конфликтах за пределами страны ожидаемо толкает их ветеранов теперь уже к публичному недовольству. Добиваться признания – а вместе с ним, очевидно, и официального статуса и прилагающихся выплат и льгот – ветераны военных конфликтов теперь планируют уже не в Кремле, а в Гааге, в Международном уголовном суде (МУС), куда они намерены обратиться с просьбой расследовать секретные миссии России в Сирии, на Украине и в Африке, сообщило Reuters. Зайдет ли дело дальше заявлений в СМИ, не ясно, но показательна сама попытка шантажа властей со стороны тех, кого государство использует для продвижения своих геополитических интересов.

Решение направить в МУС обращение будет обсуждаться на форуме в Москве 18 ноября, организаторы заявляют о нескольких сотнях участников – представителей десятков общественных ветеранских организаций. Авторы обращения сетуют, что российское государство, не признавая участников конфликтов в Донбассе, Сирии и Африке «своими», фактически вводит «гражданских лиц в заблуждение» «с целью незаконного использования в военных целях», цитирует агентство проект обращения.

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