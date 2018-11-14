Ихтамнеты vs. Россия
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Настойчивое отрицание Кремлем участия россиян в военных конфликтах за пределами страны ожидаемо толкает их ветеранов теперь уже к публичному недовольству. Добиваться признания – а вместе с ним, очевидно, и официального статуса и прилагающихся выплат и льгот – ветераны военных конфликтов теперь планируют уже не в Кремле, а в Гааге, в Международном уголовном суде (МУС), куда они намерены обратиться с просьбой расследовать секретные миссии России в Сирии, на Украине и в Африке, сообщило Reuters. Зайдет ли дело дальше заявлений в СМИ, не ясно, но показательна сама попытка шантажа властей со стороны тех, кого государство использует для продвижения своих геополитических интересов.
Решение направить в МУС обращение будет обсуждаться на форуме в Москве 18 ноября, организаторы заявляют о нескольких сотнях участников – представителей десятков общественных ветеранских организаций. Авторы обращения сетуют, что российское государство, не признавая участников конфликтов в Донбассе, Сирии и Африке «своими», фактически вводит «гражданских лиц в заблуждение» «с целью незаконного использования в военных целях», цитирует агентство проект обращения.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}