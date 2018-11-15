Статья опубликована в № 4696 от 15.11.2018 под заголовком: Не тот Давос
Почему нам сложно расстаться с Давосом
Одно дело — органически перерасти форум, другое — покинуть его изгоями
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Досада и раздражение – вот что читается в угрозе премьера Дмитрия Медведева полностью бойкотировать Всемирный экономический форум в Давосе за отказ (пока неофициальный) приглашать на форум Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и Андрея Костина из-за риска вторичных санкций. Не все завсегдатаи Давоса из России пока откликнулись на призыв Медведева (да и слово премьера – не слово президента), но общее настроение Медведев, наверное, передал довольно верно. Обидели не трех бизнесменов – страну обидели. А такие обиды прощать не принято.
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