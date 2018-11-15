Гибкий, как конфликт интересов
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Квалификационные коллегии судей – это первый фильтр для претендентов на должность судьи в России (см. описание их работы в статье «Кому доверить выбор судей», «Ведомости» от 22.03.2018). Один из важных этапов работы этого фильтра – проверка потенциальных коррупционных рисков, которую проходит каждый кандидат в судьи. В чем проблемы этой, казалось бы, на первый взгляд разумной проверки?
Закон «О статусе судей» указывает, что в случае возникновения конфликта интересов судья обязан заявить самоотвод или поставить в известность участников процесса о сложившейся ситуации. Судья должен беспристрастно оценивать в том числе свою заинтересованность в рамках каждого дела. Получается, что потенциальная возможность возникновения конфликта интересов должна рассматриваться отдельно в конкретном рассматриваемом судьей деле. Но методические рекомендации о противодействии коррупции, подготовленные Высшей квалификационной коллегией судей ВККС), предписывают региональным квалификационным коллегиям (ККС) проверять кандидатуры судей «с точки зрения недопущения конфликта интересов» в будущих, еще не начавшихся делах.
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