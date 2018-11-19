Как отделить суверенитет от суверенного хаоса

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AFP

BMW, выпускающая в Великобритании Mini, накапливает запчасти и освобождает на острове и континенте склады и парковки под детали и готовые машины. Нести расходы BMW приходится, чтобы после 29 марта 2019 г. не оказаться в ситуации, еще недавно казавшейся гипотетической. В случае выхода Британии из Евросоюза без соглашения о постепенном разводе таможенникам по обе стороны Ла-Манша и на ирландской границе придется проверять все поставки и взимать пошлины (по стандартным ставкам ВТО) с товаров, которые сейчас перемещаются без задержек и оплаты. И с обеих сторон неожиданно возникшей границы образуются многокилометровые? многодневные? очереди.

Британское министерство транспорта намерено зафрахтовать дополнительные паромы, чтобы обеспечить ввоз продовольствия и лекарств. Армия обещает помочь.