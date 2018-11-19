Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4698 от 19.11.2018 под заголовком: Человек недели Тереза Мэй

Как отделить суверенитет от суверенного хаоса

Согласованный план Терезы Мэй по Brexit не нравится никому
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

BMW, выпускающая в Великобритании Mini, накапливает запчасти и освобождает на острове и континенте склады и парковки под детали и готовые машины. Нести расходы BMW приходится, чтобы после 29 марта 2019 г. не оказаться в ситуации, еще недавно казавшейся гипотетической. В случае выхода Британии из Евросоюза без соглашения о постепенном разводе таможенникам по обе стороны Ла-Манша и на ирландской границе придется проверять все поставки и взимать пошлины (по стандартным ставкам ВТО) с товаров, которые сейчас перемещаются без задержек и оплаты. И с обеих сторон неожиданно возникшей границы образуются многокилометровые? многодневные? очереди.

Британское министерство транспорта намерено зафрахтовать дополнительные паромы, чтобы обеспечить ввоз продовольствия и лекарств. Армия обещает помочь.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике