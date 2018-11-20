Можно ли поставить точку в восстановлении памяти
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Стремление создавать и восстанавливать личные и семейные архивы, выяснять судьбы людей, живших и погибших в великие и трагические периоды нашего прошлого, показывает, что процесс познания общей истории через их преломление в событиях частной жизни не остановится. Это поможет создать фундамент национальной памяти и противостоять попыткам пропаганды создать официальную, сугубо этатистскую версию прошлого.
Сегодня в Музее архитектуры откроется выставка в честь пятилетия проекта «Последний адрес». Тогда, в конце ноября 2013 г., по инициативе ныне покойного председателя правления «Мемориала» Арсения Рогинского несколько десятков историков, общественных деятелей и архитекторов решили устанавливать на домах, где жили перед арестом жертвы советского террора 1920–1950-х гг., небольшие таблички с именами и фамилиями, годами жизни, датами ареста, гибели и реабилитации репрессированных.
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