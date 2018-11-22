Как Лаврентий Берия «нормализовал» репрессии
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В конце 1938 г. политбюро утвердило серию решений, которые отменяли массовые операции НКВД, известные нам как Большой террор 1937–1938 гг. Аресты и расстрелы сотен тысяч людей сразу же прекратились. Террор, конечно, не исчез совсем, но стал «малым», «нормальным» для сталинской системы. Происходила эта перемена курса под руководством нового наркома внутренних дел СССР Лаврентия Павловича Берии, сменившего вскоре расстрелянного «кровавого карлика» Николая Ивановича Ежова.
Конечно, степень самостоятельности и того и другого, как и их предшественников и наследников, не следует преувеличивать. За каждым стоял Сталин, который, как показывают многочисленные документы, и принимал не только ключевые, но часто и второстепенные решения о репрессиях. Однако история распорядилась именно так: Ежов по воле Сталина стал исполнителем ежовщины – массового уничтожения людей во второй половине 1930-х гг., а Берия – бериевской оттепели – кампании выхода из террора в конце 1930-х.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}