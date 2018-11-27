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Статья опубликована в № 4704 от 27.11.2018 под заголовком: Усталость и свобода

Почему усталость не уходит

Ощущение усталости россияне сохранили со времен позднего Ельцина, но сегодня оно помолодело
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Алексей Левинсон

Из года в год мы задаем соотечественникам вопрос о том, какие чувства, на их взгляд, окрепли за последнее время у окружающих. Респонденты выбирают из списка, где перечислена более чем дюжина возможных чувств. Их ответы – это частью отчет о собственных переживаниях, а частью – их оценка времени, исторического момента, выраженная через слова о чувствах.

Когда кончалась прошлая, ельцинская, эпоха, тремя главными ответами были: «усталость, безразличие» (52%), «отчаяние» (37%) и «ожесточение, агрессивность» (37%). Четвертым был «страх» (29%), пятым и шестым – «обида» (26%) и «растерянность» (24%). «Надежду» сохраняли человек 10 на сотню, а об «уверенности в завтрашнем дне» решались сказать не более трех из 100. Картина удручающая. С приходом Владимира Путина она стала во многом иной. Главной переменой был выход «надежды» на второе, а то и первое место. (Поэтому Юрий Левада назвал Путина «президентом надежд».) Главенствовавшие дурные чувства отступили. Кроме одного – это «усталость, безразличие». Этот вариант попеременно с «надеждой» держит первое-второе места. Так получается в среднем, так получается и с реакциями людей разных возрастов и состояний. Скажем, в 2016 г. каждый пятый молодой респондент говорил об усталости, а каждый третий – о надеждах. У пожилых – точно наоборот. Более того, тогда же мы спрашивали еще и о тех чувствах, которые у человека окрепли лично. И когда нам говорили о чувствах других, на первом месте оказывалась усталость, а когда о своих – надежда. (Любителям утверждать, что респонденты в опросах лгут, предлагается решить: нам лгут, говоря о себе или говоря о других?)

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Комментарии
alex.narutto
22:29 26.11.2018
У меня ощущение усталости от того, как стали медленно грузится статьи на телефоне
00
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