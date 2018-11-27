Что роднит Brexit с Беловежскими соглашениями

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Прекращая свое участие в ЕС, Великобритания однозначно ухудшает свое экономическое положение Alastair Grant / AP

23 июня 2016 г. в Великобритании произошло событие, определившее ее историю если не на десятилетия, то по крайней мере на годы вперед. Граждане страны на референдуме с перевесом всего в 2% приняли решение о прекращении членства в Европейском союзе. Парадокс в том, что Великобритания вошла в ЕС в 1973 г. – настолько давно, что ее членство в союзе привычно рассматривалось как само собой разумеющееся. Да, по некоторым вопросам королевство сохраняло свою самобытность. Никуда не делись английская система мер и левостороннее движение, да и фунт стерлингов незыблемо стоял на страже внутреннего рынка. Тем не менее Британия была серьезной частью европейского рынка, и создавалось ощущение, что будущее свое страна однозначно связывает с ЕС. Однако, как показали результаты голосования, почти 40% всех избирателей однозначно высказались за отделение страны.

Для того чтобы понять этот феномен, полезно вернуться на 28 лет назад, в декабрь 1991 г., когда были подписаны Беловежские соглашения, ликвидировавшие Советский Союз. Распад СССР привел в действие множество сложных экономических, политических и социальных механизмов, которые тогда были неочевидны для большинства граждан страны. Население бывшего СССР восприняло распад либо почти равнодушно, либо – на окраинах бывшей империи – радостно. Национальные окраины можно было легко понять. Захват Средней Азии произошел по историческим меркам совсем недавно, чуть больше 100 лет тому назад, а Кавказ еще с грибоедовских времен представлял собой огромный клубок межнациональных проблем, которые Советский Союз не слишком старался решить, а скорее просто игнорировал.