Как британская элита провалилась на Brexit
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Каждый раз, когда страна воздвигает торговый барьер там, где до этого торговля была свободной, это провал политической элиты. Агитировать за торговые барьеры, апеллируя к невежеству избирателей, просто. Объяснять, почему свобода для передвижения товаров, капиталов и людей – это хорошо, труднее.
В 2016 г. британские избиратели, поверив сладкоголосым демагогам типа бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона, проголосовали за выход из Евросоюза. По сути, у граждан была одна реальная претензия к существовавшему режиму – им хотелось бы видеть у себя в стране поменьше мигрантов из стран ЕС. Однако агитаторам за выход удалось нарисовать картины каких-то неслыханных выгод от него. Честнее было бы сказать: за то, что мы откажемся от того, что считаем нашей уступкой ЕС (въезд граждан ЕС), нам придется расплатиться тем, что уступают для нас (доступ к единому европейскому рынку). Но никто этого не сказал, и 52% пришедших на избирательные участки проголосовали за выход.
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