Тема дня: Конфликт России и Украины в Черном море
Конфликт между Россией и Украиной в Черном море. Что случилось
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Статья опубликована в № 4703 от 26.11.2018 под заголовком: Расплата за отделение

Как британская элита провалилась на Brexit

Англичанам придется дорого заплатить за демагогию политиков
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Константин Сонин

Каждый раз, когда страна воздвигает торговый барьер там, где до этого торговля была свободной, это провал политической элиты. Агитировать за торговые барьеры, апеллируя к невежеству избирателей, просто. Объяснять, почему свобода для передвижения товаров, капиталов и людей – это хорошо, труднее.

В 2016 г. британские избиратели, поверив сладкоголосым демагогам типа бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона, проголосовали за выход из Евросоюза. По сути, у граждан была одна реальная претензия к существовавшему режиму – им хотелось бы видеть у себя в стране поменьше мигрантов из стран ЕС. Однако агитаторам за выход удалось нарисовать картины каких-то неслыханных выгод от него. Честнее было бы сказать: за то, что мы откажемся от того, что считаем нашей уступкой ЕС (въезд граждан ЕС), нам придется расплатиться тем, что уступают для нас (доступ к единому европейскому рынку). Но никто этого не сказал, и 52% пришедших на избирательные участки проголосовали за выход.

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Комментарии
LBO
22:58 25.11.2018
Очень жаль, что "профессор", не живущий в Британии и мало разбирающийся в сути Брекзита и реальных вариантах его реализации (сделка Мэй это саботаж Брекзита), берет на себя смелость рассуждать на эту тему. Почитайте последний отчёт European Research Group, комментарии бывшего министра финансов Ламонта, председателя ЦБ Кинга и т.д. И только потом имейте наглость назвать волеизъявление нации (в их числе экономистов, юристов, бизнесменов) глупостью. Удивляет заметная самоуверенность выходцев РЭШа, которые зачастую родом из мехматов и физматов и считают, что разбираются в экономике и могут загнать ее в формулы и схемы, и берутся рассуждать на темы (типа внешнеторговых режимов, ВТО, торговой политики неведомых им стран, и пр), в которых вообще-то мало разбираются.
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