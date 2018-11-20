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Brexit: как терять друзей и портить отношения с людьми

Обозреватель Financial Times Саймон Купер о шансах Британии вернуть доверие Европы после проблемного развода
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Ни одна европейская страна не знакома Брюсселю лучше, чем Великобритания. Многие европейские чиновники выросли, обожая рок-группу The Smiths или «Манчестер юнайтед», учились в Великобритании, а теперь их основной рабочий язык – английский. Поэтому, когда британский министр иностранных дел Джереми Хант в октябре сравнил Евросоюз с СССР, Брюссель расценил это как простое желание угодить на съезде правящей консервативной партии. Но это не понравилось польским и балтийским друзьям Британии, которые помнят времена СССР. Если до этого они пытались убедить координатора ЕС на переговорах по вопросу Brexit Мишеля Барнье быть снисходительнее к Британии, то теперь они и пальцем не пошевелят.

Поведение Британии во время Brexit – наглядный пример того, как терять друзей и портить отношения с людьми. Стремление Еврокомиссии четко прописать в договоре каждое слово, касающееся границы с Ирландией, подчеркивает, насколько уменьшилось доверие к Британии. После того как даже министр по вопросам Brexit и несколько других министров раскритиковали предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение, доверие исчезло полностью. В начале ноября я посетил Брюссель и Ирландию, а до этого пообщался с чиновниками из различных европейских стран, пытаясь понять, может ли Британия вернуть доверие.

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