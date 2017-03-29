Как британцы реагируют на официальный запуск Brexit

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Этот шаг, последовавший через девять месяцев после исторического референдума о Brexit, запускает двухлетнюю процедуру выхода Великобритании из Евросоюза в соответствии со впервые применяемой статьей 50 Договора о Европейском союзе. На фото акция сторонников членства в ЕС

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