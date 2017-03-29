Международная жизнь

Как британцы реагируют на официальный запуск Brexit

Великобритания начала процедуру выхода из ЕС
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Сегодня, 29 марта, в Брюсселе посланник Великобритании, британский посол в ЕС сэр Тим Бэрроу (слева), вручил председателю Европейского совета Дональду Туску официальное извещение о выходе из состава ЕС, передали СМИ
Emmanuel Dunand / AP
Сегодня, 29 марта, в Брюсселе посланник Великобритании, британский посол в ЕС сэр Тим Бэрроу (слева), вручил председателю Европейского совета Дональду Туску официальное извещение о выходе из состава ЕС, передали СМИ
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Этот шаг, последовавший через девять месяцев после исторического референдума о Brexit, запускает двухлетнюю процедуру выхода Великобритании из Евросоюза в соответствии со впервые применяемой статьей 50 Договора о Европейском союзе. На фото акция сторонников членства в ЕС
OLI SCARFF / AFP
Этот шаг, последовавший через девять месяцев после исторического референдума о Brexit, запускает двухлетнюю процедуру выхода Великобритании из Евросоюза в соответствии со впервые применяемой статьей 50 Договора о Европейском союзе. На фото акция сторонников членства в ЕС
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28 марта британский премьер-министр Тереза Мэй подписала письмо руководству Евросоюза о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора
Christopher Furlong / AP
28 марта британский премьер-министр Тереза Мэй подписала письмо руководству Евросоюза о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора
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После доставки письма Тереза Мэй в парламенте сделает соответствующее заявление и призовет поддержать действия правительства, которое выполняет волю избирателей, проголосовавших за Brexit на референдуме в июне 2016 г. На фото протестующий у здания парламента в Лондоне
Stefan Wermuth / Reuters
После доставки письма Тереза Мэй в парламенте сделает соответствующее заявление и призовет поддержать действия правительства, которое выполняет волю избирателей, проголосовавших за Brexit на референдуме в июне 2016 г. На фото протестующий у здания парламента в Лондоне
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Газетные передовицы: «Свобода» и «Сегодня Великобритания делает шаг в неизвестность»
DANIEL SORABJI / AFP
Газетные передовицы: «Свобода» и «Сегодня Великобритания делает шаг в неизвестность»
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Британскому правительству предстоят переговоры с ЕС об условиях выхода и дальнейшего сосуществования
Matt Dunham / AP
Британскому правительству предстоят переговоры с ЕС об условиях выхода и дальнейшего сосуществования
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29 апреля ЕС попытается выработать общую позицию на предстоящих переговорах на саммите с участием уже 27 стран и даст Еврокомиссии мандат на проведение этих переговоров. На фото праздничный торт Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP)
Thierry Monasse / AP
29 апреля ЕС попытается выработать общую позицию на предстоящих переговорах на саммите с участием уже 27 стран и даст Еврокомиссии мандат на проведение этих переговоров. На фото праздничный торт Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP)
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В мае Еврокомиссией должны быть опубликованы общие положения переговорной позиции
OLI SCARFF / AFP
В мае Еврокомиссией должны быть опубликованы общие положения переговорной позиции
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Сторонники и противники Brexit в Лондоне
Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
Сторонники и противники Brexit в Лондоне
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Сторонник членства в ЕС
Matt Dunham / AP
Сторонник членства в ЕС
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  • Сегодня, 29 марта, в Брюсселе посланник Великобритании, британский посол в ЕС сэр Тим Бэрроу (слева), вручил председателю Европейского совета Дональду Туску официальное извещение о выходе из состава ЕС, передали СМИ
  • Этот шаг, последовавший через девять месяцев после исторического референдума о Brexit, запускает двухлетнюю процедуру выхода Великобритании из Евросоюза в соответствии со впервые применяемой статьей 50 Договора о Европейском союзе. На фото акция сторонников членства в ЕС
  • 28 марта британский премьер-министр Тереза Мэй подписала письмо руководству Евросоюза о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора
  • После доставки письма Тереза Мэй в парламенте сделает соответствующее заявление и призовет поддержать действия правительства, которое выполняет волю избирателей, проголосовавших за Brexit на референдуме в июне 2016 г. На фото протестующий у здания парламента в Лондоне
  • Газетные передовицы: «Свобода» и «Сегодня Великобритания делает шаг в неизвестность»
  • Британскому правительству предстоят переговоры с ЕС об условиях выхода и дальнейшего сосуществования
  • 29 апреля ЕС попытается выработать общую позицию на предстоящих переговорах на саммите с участием уже 27 стран и даст Еврокомиссии мандат на проведение этих переговоров. На фото праздничный торт Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP)
  • В мае Еврокомиссией должны быть опубликованы общие положения переговорной позиции
  • Сторонники и противники Brexit в Лондоне
  • Сторонник членства в ЕС
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