Когда войны нет, но есть повод

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Война не объявлена, но casus belli создан: официальные российские и украинские люди в погонах впервые с момента присоединения Россией Крыма в 2014 г. сошлись в прямом столкновении из-за разной трактовки того, где в 2018 г. проходит морская граница двух государств. Для двух стран, и без того находящихся де-факто в состоянии необъявленного конфликта, дополнительная «маленькая победоносная война» опасна тем, что, если события будут развиваться по самому плохому (пусть и маловероятному) сценарию, она ни для кого не станет ни маленькой, ни триумфальной – даже если официальные лица будут пытаться убедить граждан, отвыкших бояться войны, в обратном.

В ответ на обстрел и затем задержание УФСБ по Крыму (погранслужба – структура ФСБ) двух украинских малых артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск» и шедшего с ними буксира «Яны Капу» на подходе к Керченскому проливу (на них находились 24 члена экипажа, из них трое, по российским данным, были ранены) президент Петр Порошенко внес в Верховную раду указ о введении в стране военного положения сроком на 30 дней. Для Порошенко это беспрецедентное решение: военное положение не было введено ни после присоединения Россией Крыма, ни даже в острые фазы конфликта в Донбассе. Правда, и теперь военное положение не означает буквально войны и каких-либо наступательных действий, уточнил Порошенко. Введение военного положения делает возможным перенос президентских выборов, хотя сам Порошенко обещает, что выборы состоятся в срок, 31 марта 2019 г. Военное положение вводится на фоне низких рейтингов Порошенко, которые пока не гарантируют ему даже выхода во второй тур, и его соперник на выборах Юлия Тимошенко уже заявила, что именно ради отсрочки голосования, по ее мнению, военное положение и вводится. Однако попытка использовать военное положение с расчетом на обычно сопутствующую военным конфликтам мобилизацию электората и его консолидацию вокруг действующего президента и верховного главнокомандующего – это большой риск для Порошенко: ведь это не единственный конфликт времен его президентства.