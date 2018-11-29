Когда речные катера идут морем

Катер «Бердянск» ВМС ЗС України

Речные бронекатера проекта 58150 (к ним относятся «Никополь» и «Бердянск», задержанные в Черном море Береговой охраной Пограничной службы ФСБ) – это модификация катера проекта 58100. Его спроектировали для Узбекистана по программе американской военной помощи для патрулирования Амударьи. Затем эти катера – их строят на киевском заводе «Кузня на Рыбальском», который принадлежал до октября президенту Украины Петру Порошенко, – стали закупать и ВМС Украины. Похоже, что эти изначально речные катера были отправлены командованием «в один конец» с задачей как-нибудь пройти в Азовское море вне установленного порядка, что в общем подтверждают и опубликованные радиопереговоры с российскими пограничниками. 23 сентября корабли украинских ВМС спокойно прошли по правилам.

ЕС и США называют инцидент опасной эскалацией обстановки вокруг Азовского моря. Но обостряться она начала после задержания 25 марта 2018 г. украинской морской охраной керченского траулера «Норд» за вылов рыбы в территориальных водах Украины. До этого все четыре года украинские и российские рыбаки в целом без проблем продолжали ловить рыбу в Азовском море, несмотря на конфликт двух стран. Украина отказалась выпускать экипаж (не считая капитана Владимира Горбенко, который находится под судом), заявив, что они граждане Украины (гражданами России рыбаки стали после присоединения Крыма) и должны выехать по украинским паспортам. 30 октября экипаж «Норда» обменяли на команду задержанного у берегов Крыма в мае украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041.

В ответ на удержание «Норда» корабли российской береговой охраны начали тщательные обыски следующих в украинские порты на Азовском море иностранных судов, что привело к убыткам судовладельцев от простоя и сокращения трафика в украинские порты. Эта процедура формально законна, но Украина и западные страны, естественно, требуют прекратить эти досмотры, поскольку они ограничивают судоходство, что ведет к убыткам Украины и эскалации обстановки. После обмена рыбаками количество таких досмотров сократилось. Но тут подоспел инцидент с катерами.

Украинские политики и генералы после осложнения ситуации в Азовском море не раз рассуждали о готовящихся Россией ударах с моря по Мариуполю. На побережье демонстративно укрепляется береговая оборона, во вторник телеканал ТСН даже показал копающих окопы детей. Перенос Украиной внимания с Донбасса на Азов, видимо, связан с тем, что юридически российские позиции там слабее из-за непризнания никем в мире присоединения Крыма, да и втянуть в конфликт за свободу судоходства Запад, как, вероятно, представляется Киеву, будет проще. Но осторожная реакция Запада делает такой расчет не самым надежным.