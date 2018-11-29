Что общего у Владимира Путина образца 2014 года и Николая Первого образца 1848 года

Революции у соседей дежурно вызывают реакцию дома, но в 19 веке она оказалась недолгой

Статья опубликована в № 4706 от 29.11.2018 под заголовком: Венгерская армия капитулирует перед русским экспедиционным корпусом

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Начавшиеся пять лет назад массовые протесты на Украине и последующее свержение президента Виктора Януковича стали для Кремля удобным предлогом для дальнейшего ужесточения внутренней политики, формирования в массовом сознании негативного восприятия антиправительственных выступлений. Эта политика отчасти напоминает реакционный курс Николая I в конце 1840-х – начале 1850-х гг.

В ночь с 29 на 30 ноября 2013 г. бойцы «Беркута» атаковали палаточный городок на майдане, где несколько сотен человек протестовали против отказа от интеграции с Евросоюзом. Разгон мирной акции стал катализатором массовых протестов в Киеве. Украинцы вышли на улицы с требованием привлечь к ответственности организаторов «зачистки». Последующее обострение противостояния привело к смене власти на Украине в феврале 2014 г.