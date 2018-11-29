От редакции
Статья опубликована в № 4706 от 29.11.2018 под заголовком: Казачья вертикаль

Куда ведет казачья вертикаль

После объединения казачьих войск возникнет большая структура с ограниченными возможностями
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Российское казачество заканчивает строительство собственной вертикали. Объединенная казачья организация станет серьезной по численности, но крайне ограниченной по правам парамилитаризованной структурой с большими амбициями.

Во вторник в храме Христа Спасителя в Москве представители 11 реестровых казачьих войск со всей России проголосовали за создание Всероссийского казачьего общества, подкрепив свое решение ритуальным «любо!». После того как общество будет зарегистрировано в Минюсте, президент должен указом назначить наказного атамана сроком на шесть лет (указами президента назначаются и войсковые атаманы). В результате объединения, по подсчетам руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, возникнет «всероссийское казачье войско численностью около 200 000 человек». Для сравнения: численность сотрудников Росгвардии, включая гражданских, составляет порядка 340 000 человек.

Но полномочия казаков невелики. Помимо службы в армии они согласно закону только «принимают участие» в охране правопорядка, охране границы, борьбе с терроризмом и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также ведут патриотическую работу среди призывников и молодежи. Кроме того, им разрешена не детализированная законом «иная деятельность» по договорам с местными органами власти, и именно она чаще прочего обращает на себя внимание – так, люди в казачьей форме и с нагайками якобы по соглашению с московской мэрией участвовали в разгоне несогласованного митинга «Он нам не царь» 5 мая 2018 г. (официальные казачьи организации столицы позднее открестились от этих людей).

Современное казачество лояльно власти, поддерживает Владимира Путина на выборах и между ними, ратует за крепкую руку и, конечно, хотело бы быть более заметной силой, чем сейчас. Однако расширять полномочия и сферу деятельности казаков государство не спешит: в качестве неофициальной полусиловой структуры казаки полезнее, да и безопаснее. Достройка казачьей вертикали может сделать голос казачества сильнее, но может обернуться и банальной бюрократизацией.-

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