Как Саудовская Аравия откупилась от обвинений в убийстве журналиста The Washington Post

В среду американскому телеканалу СNBC стало известно, что Саудовская Аравия и США на этой неделе подписали межправительственное соглашение (которое открывает путь к заключению контракта) на поставку комплексов противоракетной обороны THAAD на сумму около $15 млрд. Резонансной эту новость делает то обстоятельство, что это происходит в самый разгар скандала вокруг убийства 2 октября колумниста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле, после чего такие европейские страны, как Дания и Германия, объявили о прекращении поставок оружия Саудовской Аравии. При этом если роль Дании в поставках оружия королевству исчезающе мала, если вообще есть, то немецкие компании выполняют немало работ по заказам саудовских силовых ведомств. Речь шла о многомиллиардных контрактах. Так, приостановлен контракт по строительству 48 сторожевых катеров для береговой охраны Саудовской Аравии на сумму 1,5 млрд евро. С начала года германское правительство выдало лицензий на поставку в Саудовскую Аравию вооружений на 416 млн евро.

Впрочем, все это ничтожные суммы в сравнении с закупками Саудовской Аравии в США и Великобритании, и поэтому президент США Дональд Трамп открыто занимается выгораживанием властей королевства, в том числе и наследного принца Мухаммеда бин Салмана. При этом The Washington Post со ссылкой на ЦРУ пишет, что приказ о ликвидации Хашкаджи дал принц. Понятно, что в этом есть и элемент внутриполитической борьбы в США, где враги Трампа пытаются обвинить его в неблаговидных действиях. Но стоит отметить, что переговоры по большей части из объявленных во время первого зарубежного визита Трампа в должности президента в Саудовскую Аравию в 2017 г. оружейных контрактов на сумму $109,7 млрд велись еще во время президентства Барака Обамы, а всего за время его президентских полномочий были подписаны оружейные контракты на сумму около $60 млрд. Более того, при Обаме Саудовской Аравии были проданы из наличия ВВС США кассетные бомбы, к применению которых из-за повышенной опасности для мирного населения негативно относятся правозащитные организации, – и они были применены во время войны в Йемене, которую администрация Обамы, вроде бы более строгая в вопросах соблюдения прав человека, поддержала не только политически, но и в военном отношении. Лишь несколько дней назад, на фоне дела Хашкаджи, сенат США принял резолюцию о прекращении военной поддержки (дозаправки самолетов и предоставления разведданных) саудовской коалиции в Йемене. Что же касается Великобритании, то недавний меморандум на поставку еще 48 истребителей Eurofighter Typhoon (в дополнение к 72 поставленным) означает контракт стоимостью не менее 5 млрд фунтов. Поэтому Великобритания, конечно, осуждает убийство в консульстве, но об ограничении поставок оружия ничего не слышно – контракты по поставкам Eurofighter Typhoon являются самой крупной в финансовом выражении в истории экспортной программой британской оборонной промышленности.

Трамп заявил, что если отнестись к Саудовской Аравии слишком строго, то место США на оружейном рынке королевства займут Россия и Китай. Хотя Москва предельно осторожно высказалась по поводу дела Хашкаджи, в перспективы России верится с трудом. Саудовская Аравия больше 10 лет в разных формах выражает намерения купить зенитную ракетную систему С-400, в прошлом году был даже подписан меморандум о намерениях, но, очевидно, это не более чем морковка. Ею саудиты помахивали в конце 2000-х гг., когда надо было сорвать контракт на поставку систем С-300 в Иран, и сразу же забыли о ней, когда Россия отменила сделку. Саудовская Аравия тем не менее закупает в России некоторые типы легкого и стрелкового оружия. Но на порядок больше она покупает его в Болгарии, Сербии и других странах Восточной Европы для снабжения подконтрольных ей вооруженных группировок в Сирии и Йемене.-