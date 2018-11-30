Чем заняться «большой двадцатке»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В центре внимания должны быть риски глобальной финансовой стабильности и координация денежно-кредитной политики, считает автор Marcos Brindicci / Reuters

Саммит «группы двадцати», открывающийся 30 ноября в Буэнос-Айресе, состоится в условиях растущей геополитической напряженности и серьезных новых и устойчивых вызовов.

Растущая глобализация финансовых рынков способствует быстрому распространению кризисных явлений при возникновении проблем на финансовых рынках крупных развитых стран. Новые цифровые финансовые технологии могут привести к появлению рисков, связанных со злонамеренным использованием финансовых технологий и растущей сложностью и непрозрачностью финансовых продуктов. Углубляются основные причины кризиса 2008 г. в макроэкономической сфере: растущие глобальные дисбалансы и рост задолженности. Усиливаются риски сдерживания экономического роста в результате протекционизма. Решение об отказе от ограничительных мер, принятое на первом саммите G20 в ноябре 2008 г., не сдержало эскалацию протекционизма. С 2008 по 2016 г. страны приняли 1671 ограничительную меру. В 2017 г. на саммите в Гамбурге двадцатка не смогла согласовать традиционное обязательство по неприменению новых и сокращению существующих протекционистских мер и впервые зафиксировала признание роли законных инструментов торговой защиты.

С мая по октябрь 2018 г. в 6 раз вырос объем импорта, затронутого протекционистскими мерами двадцатки, достигнув $481 млрд. Дефицит инфраструктурного финансирования в мире, по разным оценкам, составляет $1–2 трлн ежегодно. Ежегодная потребность в дополнительных инвестициях в устойчивую инфраструктуру оценивается в $3 млрд на ближайшие 15 лет. Растут риски «цифрового разрыва» и информационной безопасности. Китай, США, Канада, Россия, Германия, Великобритания, Франция и Индия входят в первую десятку в мире по количеству фиксируемых DDoS атак.

Разрушение многосторонности в системе международных отношений негативно влияет на перспективы устойчивого экономического роста. Достаточно сказать, что в 2018 г. впервые за историю G7, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) страны – члены не смогли согласовать итоговые документы саммита семерки, ежегодной министерской встречи ОЭСР и саммита АТЭС. Способна ли G20 в этих условиях использовать свой потенциал для выработки коллективных решений и ответа на устойчивые вызовы?

Надежда есть. Она опирается на историю успехов сотрудничества в рамках G20. Двадцатка инициировала совершенствование глобального финансового регулирования: реформировала регулирование рынка внебиржевых производных финансовых инструментов, хедж-фондов, кредитно-рейтинговых агентств, системно значимых финансовых институтов; вела работу по совершенствованию международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и требований к капиталу и ликвидности банков (базельские стандарты), пересмотру практики вознаграждения руководителей старшего звена. Регулярная оценка прогресса, осуществляемая Советом по финансовой стабильности, подтверждает высокий уровень исполнения решений по финансовому регулированию, включая совершенствование требований к капиталу и ликвидности банков, решение проблем системно значимых финансовых институтов, изменение практик компенсационных выплат и др.