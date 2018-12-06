Статья опубликована в № 4711 от 06.12.2018 под заголовком: Сколько праздников у юристов
Сколько дней юристов нужно юристам
Социолог Екатерина Ходжаева о том, что говорит множество профессиональных праздников о юридическом сообществе
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Андрей Гордеев / Ведомости
3 декабря юристы России отметили свой профессиональный праздник, оформленный указом президента в 2008 г. Российский праздничный календарь может рассказать многое об особенностях юридической профессии в стране. Если учителя, медики, шахтеры или строители имеют лишь по одному праздничному дню в году, то юристов, работающих на государство, можно поздравлять два, а то и 3–4 раза в год. Так, следователи, работающие в МВД, могут отметить не только День юриста, но и День работника следственных органов МВД (6 апреля) или День сотрудника органов следствия (25 июля), а также справить День полиции (10 ноября).
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