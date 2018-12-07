Как Лаврентий Берия сделал Большой террор обычным

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













РИА Новости

Окончание, начало см. в номере от 24.11.2018

Назначенному в ноябре 1938 г. наркомом внутренних дел СССР Лаврентию Берии было поручено провести кампанию выхода из Большого террора. Ее ключевым элементом было решение двух противоречащих друг другу задач: проведение массовой чистки аппарата НКВД и сохранение органов в работоспособном состоянии. Выполнившие свою задачу и уже не нужные исполнители террора изгонялись из НКВД с заметной скоростью, хотя масштабы этой акции не стоит преувеличивать. В 1939 г. были уволены по разным мотивам 7372 сотрудника органов (23% оперативных кадров НКВД СССР). Небольшая их часть, 937 человек, попала под арест. Из 14 500 оперативных сотрудников госбезопасности, принятых на службу в НКВД в целом в 1939 г., более 11 000 пришли из партийных и комсомольских органов.

В свете чисток НКВД неизбежно встал вопрос, что делать с жертвами террора. Их было беспрецедентно много. Только по официальным данным, за этот период было арестовано около 1,6 млн человек и расстреляно более 680 000. Почти все они, за исключением нескольких десятков тысяч номенклатурных работников разных уровней, были рядовыми гражданами – как говорили тогда, представителями «нерушимого союза рабочих, колхозников и интеллигенции». Учитывая такой социальный состав осужденных, можно было ожидать, что в государстве, провозгласившем себя рабоче-крестьянским, большая их часть будет оправдана. Однако политическое руководство страны не собиралось пересматривать итоги террора. Масштабное уничтожение «врагов» считалось важным достижением советской власти, а сами «враги» – достойными наказания.

И все же увольнения и аресты исполнителей террора неизбежно порождали вопросы о том, были ли виновны их жертвы. Под воздействием перемен и слухов сами осужденные и их родственники пытались добиться реабилитации, писали жалобы и просьбы. Кое-какие результаты это приносило. Больше повезло тем, кто в момент прекращения массовых операций в ноябре 1938 г. находился под арестом, но еще не получил приговор, или тем, кто был арестован в конце 1938 г. и в 1939 г. Их шансы выйти на свободу были выше. Всего в 1939 г. было освобождено около 110 000 человек, обвиненных ранее в контрреволюционных преступлениях. Однако основная часть – до 1,5 млн жертв массовых операций оставались «врагами» еще несколько десятилетий.