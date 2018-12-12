Посадить пересмешника

От редакции

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Новая инициатива законодателей дает власти новый удобный инструмент борьбы с теми, кто распространяет неудобную и неприятную ей информацию
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Очередные инициативы законодателей, вводящие процедуру внесудебной блокировки сайтов, предупреждения для СМИ и крупных штрафов за то, что государство сочтет fake news или неуважительной информацией о нем самом, облегчают возможности зачистки прессы и интернета от неугодных властям публикаций.

В среду группа парламентариев внесла в Госдуму пакет поправок, который распространяет на информацию, выражающую «в неприличной форме явное неуважение» к государству, а также на «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений», упрощенный и оперативный механизм блокировки, который уже действует для распространителей призывов принять участие в несанкционированных митингах, способов обхода интернет-блокировок и проч. Блокировать сайты за распространение fake news авторы предлагают в тех случаях, если такие сведения «создают угрозу жизни и здоровью людей, массовых нарушений общественного порядка», а также в случае «наступления иных тяжких последствий». Если же информация была «заведомо недостоверной», то физлицам грозят штраф до 5000 руб. или арест до 15 суток, юрлицам – штраф от 400 000 до 1 млн руб. Наконец, публикацию такой недостоверной информации в СМИ авторы поправок приравняли к злоупотреблению свободой слова, которое карается предупреждением (два предупреждения в год грозят закрытием СМИ).

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