Как Эмманюэль Макрон попал в порочный круг

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AFP

Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на акции «желтых жилетов», целью которых сначала был протест против повышения налогов на топливо, а затем – вообще против политики правительства, которое, по мнению демонстрантов, не учитывает интересы бедных слоев населения, достаточно традиционно: «Вот, возьмите немного денег». Повышение налогов на топливо отложено на полгода; тем, чей доход равен минимальному размеру оплаты труда, добавят 100 евро в месяц, причем «работодателям это не будет стоить ни одного лишнего евро» (как это, президент не объяснил); будет отменено повышение налогов для некоторых пенсионеров; предложено с 2019 г. не брать налог со сверхурочных.

Проблема в том, что лишних денег у правительства почти нет. Объявленные меры обойдутся ему в 10 млрд евро, или около 0,4% ВВП, по данным министра финансов Брюно Ле Мэра. В следующем году правительство прогнозировало бюджетный дефицит в 2,8%. Между тем бюджетные правила еврозоны требуют, чтобы он не превышал 3%. В последние месяцы Еврокомиссия отчаянно борется с правительством Италии, которое намерено увеличить расходы и превысить этот уровень. Действия Франции могут вдохновить Рим – или разозлить, если Брюссель посмотрит на них сквозь пальцы.