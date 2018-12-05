Почему протестуют французы

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Массовые демонстрации «желтых жилетов», переросшие в некоторых городах Франции в беспорядки и погромы, стали отражением недовольства французов политикой Эмманюэля Макрона. Анонсированное правительством повышение налогов на топливо разожгло протесты, их масштаб вынудил власти пойти на уступки и заставит задуматься о темпах будущих реформ.

Во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил об уступках правительства противникам повышения цен на топливо (по расчетам экспертов, бензин мог подорожать на 2,3%, дизель – на 3–4%). Намеченное на 1 января 2019 г. увеличение налога на топливо на 17,7% (до 220,6 евро на 1000 л) отложено на полгода, повышение цен на электричество и газ – до конца зимы. Он также сообщил, что с 1 января на 3% вырастет SMIC (уровень минимальной оплаты труда, составляющий сейчас 7,83 евро в час).