Власти Франции могут ввести ЧП из-за протестов «желтых жилетов»

В ходе беспорядков из-за повышения цен на бензин задержаны более 400 человек

Центром протестов стал Париж Kamil Zihnioglu / AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон, вернувшийся в воскресенье с саммита G-20 в Аргентине, провел срочную встречу с правительством в связи с продолжающимися уже третью неделями протестами против повышения цен на топливо. Как сообщил радио Europe-1 представитель правительства Бенжамен Гриво, участники совещания обсудили возможность введения чрезвычайного положения в стране. «Мы должны подумать о мерах, которые могут быть приняты, чтобы эти инциденты не повторились», — пояснил Гриво.

Последний раз чрезвычайное положение вводилось во Франции в ноябре 2015 года после серии терактов в Париже, когда в результате нападений террористов на «Стад де Франс», театр «Батаклан» и несколько кафе погибло 130 человек.

Ситуация во Франции резко обострилась в субботу, когда возобновились демонстрации «желтых жилетов» в ряде французских городов. Центром протестов стал Париж: на Елисейских полях полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водяные пушки, а протестующие в масках швыряли камни и поджигали здания.

Нападению вандалов подверглась Триумфальная арка, которая была исписана призывами отправить президента в отставку и лозунгами о победе протестного движения. В целях безопасности в центре города были закрыты десятки магазинов и станций метро. «Ни одна из причин не оправдывает нападение на представителей власти, то, что предприятия разграблены, что прохожим и журналистам угрожают, что Триумфальная арка осквернена», — заявил Макрон.

По данным BBC, за выходные в ходе беспорядков пострадали более 100 человек, в том числе 23 сотрудника служб безопасности, более 400 протестующих были задержаны. Французская полиция сообщает, что в результате протестов погиб еще один человек, а общее количество погибших достигло трех.

Протесты против запланированного повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября, когда по всей стране на улицу вышли 120 000 человек. С начала 2019 г. цены на бензин в результате повышения налога на топливо должны вырасти на 2,9 евроцента за литр, а на дизельное топливо — на 6,5 евроцента. Правительство Макрона оправдывает эту меру экологической необходимостью. Протестующие называют себя «желтыми жилетами», поскольку носят светоотражающую одежду.

Столкновения «желтых жилетов» с полицией в Париже