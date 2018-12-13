Уличная соль как универсальный символ Москвы

Случись что, мэрия все своими бездонными ресурсами засыпет и завалит все живое и человеческое

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Московская соль вредит здоровью и коррупционно опасна DPA / ТАСС

Московская соль вредит здоровью и коррупционно опасна, вот ведь. В северных странах соль не используют либо совсем, либо не используют в московских количествах, московская соль разъедает обувь и вызывает преждевременную коррозию автомобилей, а еще страдают газоны, деревья, животные, трубы под землей и провода, наконец, москвич всем этим дышит и у него бронхит, перечисляют противники соления улиц.

Но если не сыпать соль – будут биться машины, упадут и сломают ноги и разобьют головы люди, останутся без денег работники соляных рудников, возражают им сторонники соления.