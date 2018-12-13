Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4717 от 14.12.2018 под заголовком: Вещь недели Уличная соль
Уличная соль как универсальный символ Москвы
Случись что, мэрия все своими бездонными ресурсами засыпет и завалит все живое и человеческое
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Московская соль вредит здоровью и коррупционно опасна
DPA / ТАСС
Московская соль вредит здоровью и коррупционно опасна, вот ведь. В северных странах соль не используют либо совсем, либо не используют в московских количествах, московская соль разъедает обувь и вызывает преждевременную коррозию автомобилей, а еще страдают газоны, деревья, животные, трубы под землей и провода, наконец, москвич всем этим дышит и у него бронхит, перечисляют противники соления улиц.
Но если не сыпать соль – будут биться машины, упадут и сломают ноги и разобьют головы люди, останутся без денег работники соляных рудников, возражают им сторонники соления.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}