Чем придется пожертвовать Олегу Дерипаске в обмен на снятие санкций с его компаний

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Ilya Naymushin / Reuters

Бизнес Олега Дерипаски оказался too big to fail. Иначе чем объяснить, что после нескольких месяцев переговоров управление минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) все-таки согласилось снять наложенные 6 апреля санкции с его компаний – En+ и двух ее «дочек»: второго по величине в мире производителя алюминия UC Rusal и владельца одних из крупнейших ГЭС в России – «Евросибэнерго»? Сам Дерипаска останется под санкциями. А условия сделки с OFAC таковы, что вскоре язык уже вряд ли повернется называть Дерипаску хозяином этих компаний. Сделка позволит разорвать связь всех трех компаний и защитить их от «контролирующего влияния кремлевского инсайдера», рапортует OFAC.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. доля Дерипаски в En+ составляла 66,08%, 5,8% принадлежали его жене Полине и 1,75% – его тестю Валентину Юмашеву. Чтобы вывести компанию из-под санкций, Дерипаске придется снизить свою долю до 44,95%. Но это еще не все. OFAC санкционировало объявленный еще в прошлом году обмен швейцарским трейдером Glencore его пакета в UC Rusal (8,75%) на долю в En+. О каком пакете идет речь, непонятно. Год назад говорилось о 10–12%. О наличии у En+ казначейских акций неизвестно. Значит, придется проводить допэмиссию, что приведет к сокращению доли Дерипаски примерно до 40%. Еще какой-то небольшой пакет он передаст в благотворительный фонд. Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что это будет фонд самого Дерипаски «Вольное дело».